ओतूरच्या विद्यालयात नारीशक्तिचा सन्मान
ओतूर, ता. ८ : ओतूर (ता. जुन्नर) येथील ग्राम विकास मंडळ संचलित चैतन्य विद्यालयात जागतिक महिला दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. महिला दिनाचे महत्त्व आणि स्त्रियांचे सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय क्षेत्रामध्ये असलेले योगदान त्याबद्दल त्यांचा सन्मान करण्यासाठी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. हा कार्यक्रम ग्रामविकास मंडळ ओतूरचे उपाध्यक्ष प्रभाकर तांबे यांचे अध्यक्षतेखाली झाल्याची माहिती विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका राजश्री भालेकर यांनी दिली.
विद्यालयाची माजी विद्यार्थिनी ऋतुजा रामदास डुंबरे हिची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेमध्ये राज्यात द्वितीय आणि मुलींमध्ये प्रथम क्रमांक पटकावून कृषी उपसंचालक (वर्ग १) पदी निवड झाल्याबद्द्ल सन्मान करण्यात आला. तसेच पंचायत समिती जुन्नरच्या सदस्यपदी निवड झाल्याबद्दल विद्यालयाची माजी विद्यार्थिनी नीलम मनोज आमले (भोरे) व विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका राजश्री भालेकर, विजया गडगे, सोनाली माळवे, आशा गाडेकर, शिल्पा भालेराव, वनिता भोर, आसावरी गायकर, सोनाली कांबळे, रंजिता पाटील, सरस्वती भताने, रसिका शेळके, अश्विनी नलावडे, साक्षी देशमुख, आशा डुंबरे, निर्मला डोंगरे या सर्व शिक्षिकांचा सन्मान करण्यात आला.
यावेळी ग्राम विकास मंडळ ओतूरचे खजिनदार रघुनाथ तांबे, विशाल चौधरी, श्रेया ओतूरकर, स्वरा पानसरे यांनी आपली मनोगते व्यक्त केली. त्यांनी आपल्या मनोगतात महिला दिन का साजरा केला जातो याची पार्श्वभूमी सांगितली.
कार्यक्रमाच्या सुरवातीस सर्व महिलांचे ढोल ताशांच्या गजरात स्वागत करण्यात आले. यावेळी आद्य शिक्षिका क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, जुन्नर तालुक्याचे माजी आमदार श्रीकृष्ण तांबे, लतानानी तांबे यांच्या प्रतिमांचे पूजन करण्यात आले. प्रास्ताविक प्रदीप गाढवे यांनी केले. सूत्रसंचालन भाऊसाहेब खाडे यांनी तर आभार अजित डांगे यांनी मानले.
