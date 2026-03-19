बिबट्याच्या हल्ल्यात उदापूर येथे मेंढी ठार
ओतूर, ता. १८ : उदापूर (ता. जुन्नर) येथील गणपती फाटा परिसरात बिबट्याने मेंढ्यांच्या कळपावर केलेल्या हल्ल्यात एक मेंढी ठार झाली.
गंगाराम बरकडे यांच्या मेंढ्यांचा कळप उदापूर येथील विद्या विकास मंडळाचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्या शेतात मुक्कामी होता. बुधवारी पहाटे बिबट्याने मेंढ्यांच्या कळपावर पहाटे हल्ला करून कळपातील एक मेंढी ठार केली. याबाबत ओतूर वनविभागाला शिंदे यांनी माहिती दिली.
ओतूर वनविभागाचे वनक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक के. एस. खरोडे व वनकर्मचाऱ्यांच्या पथकाने घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. संबंधित मेंढपाळाला शासकीय नियमानुसार आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यात येईल, अशी माहिती वनविभागाच्या सूत्रांकडून देण्यात आली.
दरम्यान, उदापूर गावाच्या हद्दीत नांदई वस्ती, गणेश नगर, गणपती फाटा परिसरात वनविभागाने पाहणी करून बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी पिंजरा लाववा, अशी मागणी उदापूर ग्रामविकास मंडळाचे अध्यक्ष संजीव शिंदे, सरपंच सचिन आंबडेकर, प्रभाकर शिंदे, तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष बाजीराव कुलवडे यांनी केली आहे.