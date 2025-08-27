ओझरला श्रीं चा जन्मोत्सव सोहळा
ओझर, ता. २७ : श्री क्षेत्र ओझर (ता. जुन्नर) येथे भाविकांच्या उपस्थितीत बुधवारी (ता. २७) दुपारी साडेबारा वाजता फुलांचा वर्षाव करून मोरया गोसावींच्या पदांचे गायन करत विघ्नहर गणपतीचा जन्मोत्सव सोहळा साजरा करण्यात आला. या निमित्त मंदिरात सजावट केली होती. श्री विघ्नहर गणपती देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष बाळकृष्ण कवडे, उपाध्यक्ष तुषार कवडे, विश्वस्त विनायक मांडे, संतोष कवडे, शिल्पा जगदाळे आणि ग्रामस्थांच्या हस्ते पहाटे साडेचार वाजता श्रींचा अभिषेक करून मंदिर दर्शनासाठी खुले करण्यात आले.
गणेशभक्त तुषार कवडे, अनिकेत बोडके, दीपक गवळी, विलास कवडे, अमोल ढवळे यांच्या हस्ते महाआरती करण्यात आली. सकाळी नऊ ते बारा या वेळेत अंबेराई ओझर (जगदाळे मळा) येथे पृथ्वी-सूर्य पूजा करून चौथा उत्तरद्वार झाला. या पालखी सोहळ्यात श्रीराम आणि श्री विठ्ठल प्रासादिक भजन मंडळ सहभागी झाले होते. ग्रामस्थांनी फुलांची उधळण करून पालखीचे स्वागत केले. पालखी मंदिरात परतल्यानंतर देवस्थानचे पुजारी हेरंब जोशी, विघ्नराजेंद्र जोशी, जयेश जोशी, अमेय मुंगळे त्यांनी मोरया गोसावी पदांचे गायन केले. पुरुषोत्तम महाराज मोरे यांनी देवजन्माचे कीर्तन केले.
ओझर (ता. जुन्नर) : भाविकांनी फुलांची मुक्त उधळण करीत गणेश जन्मोत्सव साजरा केला.
