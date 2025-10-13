ओझरमधून दोन खिलारी बैलांची चोरी
ओझर, ता.१३ : शेतीकामासाठी उपयोगात येणाऱ्या दोन खिलार बैलांची चोरी ओझर (ता. जुन्नर) येथील शेतकऱ्याच्या गोठ्यातून चोरी गेल्याची घटना रविवारी (ता. १२) रात्री घडली. याप्रकरणी ओतूर पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर विनायक कुंडलिक मांडे या शेतकऱ्याने फिर्याद दिली आहे. ओझर-ओतूर रस्त्याच्या कडेला सदर शेतकऱ्याचे घर असून घरापासून थोड्याच अंतरावर जनावरांचा गोठा आहे.त्यामध्ये साधारणपणे पाचवर्ष वयाचे खिलार जातीचे पांढऱ्या रंगाचे दोन बैल, म्हैस व गाय बांधलेली होती. गोठ्याच्या दरवाजाला कुलूप नसल्याने रात्रीच्या वेळी चोरट्यांनी बैलांच्या दोऱ्या कापून बैल चोरून नेले. आवाज होऊ नये म्हणून बैलांच्या गळ्यातील घुंगरू माळा गोठ्यातच कापून टाकल्या. तसेच चोरट्यांनी बैल रस्त्याने न नेता शेतातून चिखलातून नेल्याचे शेतकऱ्याने सांगितले. आधीच पावसाच्या अस्मानी संकटाने शेतकरी मेटाकुटीला आला असून बैल चोरीच्या घटनेमुळे शेतकऱ्याचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. पुढील तपास ओतूर पोलिस करत आहेत.
