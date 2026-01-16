सावरगाव हिंगेमळा येथे बछडा पकडला
ओझर, ता. १६ ः सावरगाव हिंगेमळा (ता. जुन्नर) येथे ऊसतोडणी सुरू असताना त्यांना एक बिबट्या आणि दोन बछडे आढळले. हिंगे मळ्यातील प्रगतशील शेतकरी शरद हिंगे यांच्या शेतामध्ये हा प्रकार घडल्याने ऊसतोडणी कामगारांमध्ये घबराट निर्माण झाली.
नागरिकांना पाहून बिबट मादी व एक बछडा पळून गेले. नागरिकांनी दोन बछडे पकडले परंतु, त्यातूनही एक बछडा पळून गेला असल्याचे सावरगावातील ग्रामस्थ तुकाराम ढमढेरे यांनी सांगितले. याबाबत माहिती समजताच सावरगावचे पोलिस पाटील रूपेश जाधव, सरपंच दीपक बाळसराफ, वन अधिकारी महेश बगाड घटनास्थळी पोहोचले व जेरबंद असलेल्या बछड्याची पाहणी केली. त्यावेळी नागरिकही मोठ्या संख्येने जमा झाले होते. यावेळी संतप्त नागरिकांनी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरून या परिसरात लवकरात लवकर पिंजरा लावा आणि सर्व बिबटे या ठिकाणावरून घेऊन जा, अशी मागणी केली. वनविभागाचे महेश बगाड यांनी अधिकाऱ्यांशी संपर्क करून पिंजरा बोलावून घेतला आणि हिंगेमळा येथे पिंजरा लावला आहे. जेरबंद झालेल्या बिबट्याच्या बछड्याला वनाधिकारी माणिकडोह येथील बिबट निवारा केंद्रात घेऊन गेले.
01777
