शिरोली बुद्रुक येथे ग्रामस्थांकडून अभिवादन

ओझर, ता. ४ ः शिरोली बुद्रुक (ता. जुन्नर) येथे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अभिवादन करण्यात आले. ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर नागरिकांच्या उपस्थितीत त्यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले.
यावेळी श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर यांनी अजित पवार यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला. याप्रसंगी सरपंच प्रदिप थोरवे, ग्रामपंचायत सदस्य, गावातील विविध संस्थांचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
त्याप्रसंगी झालेल्या छोट्याशा शोकसभेत अनेकांनी अजित दादांच्या आठवणींना उजाळा दिला. सत्यशील शेरकर म्हणाले ‘‘अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे पोरकेपणा आल्याची जाणीव होत आहे. नागरिकांच्या समस्या सोडविणारा हक्काचा माणूस हरपला.’’
शिरोली बुद्रुक गावामध्ये अजितदादा यांचे विविध कामानिमित्त स्व. निवृत्तिशेठ शेरकर व स्व. सोपानशेठ शेरकर यांच्या घरी अनेकदा येणे झाले होते. त्यानंतर विघ्नहर कारखान्याच्या माध्यमातून ते सत्यशील शेरकर यांच्याकडे भेटीसाठी आले असताना अनेक नागरिकांशी त्यांनी संवाद साधला होता. परिसरातील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांनी त्याचे निराकरणही केले होते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये त्यांच्याविषयी आजही आपुलकीची भावना आहे. या परिसराच्या विकासासाठी त्यांनी निधी उपलब्ध करून दिला होता. शिरोली बुद्रुक गावात पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाची शाळा असून, त्या संस्थेचे स्व. अजित पवार अध्यक्ष असल्यामुळे त्यामाध्यमातून गावातील अनेकांचा त्यांच्याशी परिचय होता. त्यांच्या जाण्याने महाराष्ट्रातील सर्व सामान्य जनतेचे मोठे नुकसान झाल्याच्या भावना यावेळी नागरिकांनी व्यक्त केल्या.
