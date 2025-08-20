कवठे येथे आढळला शेतकऱ्याचा मृतदेह
कवठे येमाई, ता. २० : कवठे येमाई (ता. शिरूर) परिसरातील गांजेवाडी रस्त्यालगतच्या उसाच्या शेतात बुधवारी (ता. २०) सकाळी एका शेतकऱ्याचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली. हा मृतदेह फाकटे (ता. शिरूर) येथील देवराम नानाभाऊ टेके (वय ५०) यांचा असल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी प्राथमिक पाहणीत पोलिसांनी खुनाचा संशय व्यक्त केला आहे.
या घटनेची माहिती मिळताच, उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, पोलिस निरीक्षक संतोष घोळवे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपक करांडे, पोलिस उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण यांच्यासह वनविभागाच्या पथकाने घटनास्थळी पाहणी केली. श्वानपथक व गुन्हे शोध पथकानेही तपासात सहभाग घेतला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, टेके हे मंगळवारी (ता. १९) सकाळी नऊच्या सुमारास कामानिमित्त घरातून बाहेर पडले होते. दहा वाजेपर्यंत त्यांचा मोबाईल सुरू होता, त्यानंतर तो बंद झाला. दिवसभर घरी न परतल्याने नातेवाइकांनी सायंकाळी शोधाशोध सुरू केली. मात्र, ते आढळून न आल्याने बुधवारी (ता. २०) सकाळी टाकळी हाजी दूरक्षेत्रात नातेवाइकांनी बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. दरम्यान, टेके यांना मंगळवारी (ता. १९) एका युवकाने गांजेवाडी रस्त्याने जाताना पाहिल्याचे सांगितले. नातेवाइकांनी त्या परिसरात शोध घेतला असता, बुधवारी सकाळी गांजेवाडी रस्त्यावरील पोल्ट्री शेजारी त्यांची दुचाकी आढळून आली. त्या जवळील उसाच्या शेताच्या कडेला त्यांचा मृतदेह आढळून आला. त्यांच्या डोक्याला व मानेला गंभीर जखमा असून, पाहणीअंती पोलिसांनी खून झाल्याची शक्यता वर्तवली आहे. पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, विशेष पथके तयार करून तपास सुरू केला आहे.
