मानव बिबट संघर्ष टाळण्याच्या दृष्टीने जनजागृती

कवठे येमाई, ता. २७ : ‘‘बिबट्या दिसला की नागरिक भयभीत होतात. मात्र भीती न बाळगता सतर्कता आणि योग्य जागरूकता ठेवल्यास बिबट-मानव संघर्ष टाळता येऊ शकतो. गावोगाव अशी जाणीव निर्माण झाली तर ग्रामीण भागात भीती ऐवजी आत्मविश्वास वाढेल,’’ असे प्रतिपादन शिरूरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांनी केले.
सविंदणे (ता. शिरूर) येथील श्री गुरुदेव दत्त विद्यालय व कान्हूर मेसाई (ता. शिरूर) येथील विद्याधाम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात वनपरिक्षेत्र कार्यालय शिरूरच्यावतीने आयोजित जनजागृती कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.
यावेळी माणिकडोह बिबट निवारण केंद्राचे व्यवस्थापक डॉ. महेंद्र ढोरे यांनी बिबट-मानव संघर्षाची कारणे, त्यावरील उपाययोजना तसेच वन्यजीव संवर्धनाबाबत सविस्तर माहिती दिली. ‘‘शेतीजवळील झुडपे, खुली जनावरे किंवा कचऱ्यामुळे बिबट मानवी वस्तीच्या जवळ येतो. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी योग्य खबरदारी घेत सतर्कता बाळगली, तर संघर्षाच्या घटना टाळता येऊ शकतात,’’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या कार्यक्रमाला वनपरिमंडळ अधिकारी डॉ. गणेश म्हात्रे, वनरक्षक नारायण राठोड, रेस्क्यू टीमचे कर्मचारी हनुमंत कारकूड, आकाश डोळस, विद्या विकास मंडळाचे सचिव सदाशिव पुंडे, संचालक रमेश खर्डे, उद्योजक दत्तात्रेय नरवडे, सचिव बाळासाहेब पडवळ, माजी सरपंच बंडू पुंडे, प्राचार्य विनोद शिंदे उपस्थित होते.
संघर्ष टाळण्यासाठी काय करावे
- रात्रीच्या वेळी बिबट्या जास्त सक्रिय असल्याने एकट्याने बाहेर पडू नये.
- शेतकऱ्यांनी पाळीव जनावरांना सुरक्षित ठिकाणी बंदीस्त गोठ्यात बांधावे.
- नागरिकांनी रात्रीच्या वेळी घराचे दरवाजे व्यवस्थित बंद करावे.
- घराभोवती तारेचे कुंपण करावे.
- शेत शिवारात वृद्ध व लहान मुलांना एकटे सोडू नये.
- शेतात जाताना किंवा रात्री एकटे फिरताना हातात बॅटरी व काठी बाळगावी.
- घराच्या जवळ ऊस किंवा इतर मोठी पिके करणे टाळावे.
- घराच्या समोर व आजूबाजूला पुरेशा विजेचा प्रकाश ठेवा.
- बिबट्या दिसल्यास शांत राहा, त्याला डिवचण्याचा प्रयत्न करू नका.
- रात्रीच्या वेळी अंगणात झोपू नका.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.