कवठे येमाई येथील खुनाचा उलगडा; दोघांना अटक
कवठे येमाई, ता. २७ : येथे सात दिवसांपूर्वी झालेल्या खून उसन्या घेतलेल्या पैशांच्या वादातून झाला असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली आहे.
सुनील ऊर्फ शैलेश सुखदेव मुळे (वय २८) आणि रमेश बारकू पवार (वय २३, दोघे रा. फाकटे ता. शिरूर) असे अटक करण्यात आलेल्या दोघांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देवराम नानाभाऊ टेके (वय ५० रा. फाकटे ता. शिरूर) यांनी काही महिन्यांपूर्वी गावातील दोन तरुणांना हात उसने दीड लाख रुपये दिले होते. त्या पैशांची वारंवार मागणी करत असल्याचा राग मनात धरून त्यांनी टेके यांना दुचाकीवरून नेत लोखंडी रॉड डोक्यात मारून खून केला. त्यांचे सोन्याचे दागिने व मोबाइल काढून घेत मृतदेह उसाच्या शेतात टाकून ते पसार झाले. दरम्यान नातेवाइकांनी शोधाशोध केली असता बुधवारी (ता.२०) गांजेवाडी रस्त्यालगत असलेल्या उसाच्या शेतात टेके यांचा मृतदेह आढळून आला होता. या घटनेची गंभीर दखल घेत उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, निरीक्षक संदेश केंजळे, संतोष घोळवे यांनी तत्काळ सहायक निरीक्षक दीपक करांडे, उपनिरीक्षक दिलीप पवार, शुभम चव्हाण, पोलिस हवालदार नाथासाहेब जगताप, नितीन सुद्रीक, अनिल आगलावे, शरद वारे, अरुण उबाळे, शिवाजी बनकर, सोनाजी तावरे, सागर बोराडे आदींची तपास पथके तयार केली. तसेच स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने तांत्रिक विश्लेषण, सीसीटीव्ही फुटेज आणि गुप्त बातमीदारांच्या माहितीच्या आधारे कसून तपास करीत आरोपींचा शोध घेतला. दरम्यान, सरदवाडी परिसरात दोघेजण असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी सापळा रचून रायगड हॉटेल जवळील झाडाखाली बसलेल्या दोघांना बेड्या ठोकल्या. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक दिलीप पवार करीत आहे.
