सविंदणे येथे विहिरीत पडलेल्या बिबट्याच्या बछड्याला जीवदान
कवठे येमाई, ता. ८ : सविंदणे (ता. शिरूर) येथे दाहीजावस्तीतील शरद बबन पडवळ यांच्या शेतातील विहिरीत पडलेल्या बिबट्याच्या बछड्याला शेतकऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे जीवदान मिळाले. वनविभागाच्या पथकाने बछड्याला सुरक्षित बाहेर काढून पुन्हा शेतात सोडले असल्याची माहिती वनरक्षक नारायण राठोड यांनी दिली.
विलास डफळ हे बुधवारी (ता. ८) दुपारच्या सुमारास शेतात ट्रॅक्टरने मशागत करत असताना, त्यांना विहिरीभोवती बिबट मादी व तिचा बछडा फिरताना दिसला. त्यांनी तातडीने शेतातून बाहेर पडत जवळच्या शेतकऱ्यांना माहिती दिली. काही वेळातच शेतकरी विहिरीजवळ एकत्र जमले असता, विहिरीत बिबट्याचा बछडा पडल्याचे लक्षात आले.
याबाबत विलास डफळ व तेजस पडवळ यांनी वनविभागाला माहिती दिली. शिरूरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांच्या सूचनेनुसार वनपरिमंडळ अधिकारी नितीन म्हात्रे, वनरक्षक नारायण राठोड, रेस्क्यू पथक मेंबर हनुमंत कारकूड, तसेच पिंपरखेड बेस कॅम्पचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मदतीने बछड्याला विहिरीतून बाहेर काढण्यात आले. परिसरात बिबट मादी व दुसरे बछडेही असल्याने, छोट्या बछड्याला पुन्हा त्याच परिसरात सोडून देण्यात आले. बिबट किंवा त्याचे बछडे दिसल्यास घाबरून न जाता तातडीने वनविभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन वनरक्षक नारायण राठोड यांनी केले.
