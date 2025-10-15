खड्डे न बुजविल्याने ग्रामस्थांचा संताप
पाबळ, ता. १५ : पाबळ ते राजगुरुनगर आणि पाबळ ते केंदूर या रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दखल न घेतल्याने पाबळ (ता. शिरूर) व कनेरसर, पूर (ता. खेड) येथील संतप्त ग्रामस्थांनी बुधवारी (ता. १५) पाबळ गावातील चौकात रस्ता रोको आंदोलन केले.
पाबळ ते राजगुरुनगर या मार्गावर कनेरसरपर्यंत अक्षरशः खड्डे खड्डे पडले आहेत. रस्त्यात खड्डे, की खड्ड्यांत रस्ता? असा प्रश्न निर्माण प्रवासी व ग्रामस्थांना पडला आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना प्रवास करताना मनस्ताप सहन करावा लागत असून, शाळकरी विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. या समस्येकडे ‘सकाळ’ने यापूर्वी लक्ष वेधले होते. त्यानंतर लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही समस्येकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे नागरिकांचा संताप अनावर झाला आणि प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करत नागरिकांनी रस्ता रोको आंदोलन करत ठिय्या मांडला.
यावेळी पूर गावचे सरपंच किरण गावडे, ग्रामपंचायत सदस्य ऋषिकेश कोल्हे, दिलीप घाटकर, शिक्षण प्रसारक मंडळाचे खजिनदार गोरख गावडे, उद्योजक विकास गायकवाड, तेजस आगरकर, हेमंत पिंगळे, वैभव जाधव, सचिन चौधरी, हनू गव्हाणे, प्रतीक पिंगळे, महेश सिनलकर आदी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता सूर्यकांत कुंभार यांनी पाबळ- केंदूर रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे काम तत्काळ सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, खेड विभागाचे उपअभियंता यांनीही लेखी आश्वासन देत १० दिवसांत पाबळ- राजगुरुनगर रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर ग्रामस्थांनी आंदोलन स्थगित केले. दरम्यान, १० दिवसांत दोन्ही रस्त्यांची दुरुस्ती न झाल्यास ग्रामस्थांसह उपोषणाला बसण्याचा इशारा माजी सरपंच सचिन वाबळे यांनी दिला आहे. आंदोलनावेळी पाबळ पोलिस दूरक्षेत्राचे पोलिस अधिकारी व कर्मचारी बंदोबस्तासाठी हजर होते.
