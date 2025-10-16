सराफाचा खून केलेले आरोपी ताब्यात
कवठे येमाई, ता. १६ : पाच कोटी रुपयांची खंडणी न दिल्याने कर्नाटकातील विजयनगर जिल्ह्यातील एका सराफाचे अपहरण करून त्याचा खून करण्यात आला. या गुन्ह्यातील दोघांना शिरूर पोलिस ठाण्याच्या पथकाने मलठण (ता. शिरूर) येथे सापळा रचून अटक केली. या दोघांना पुढील कार्यवाहीसाठी कर्नाटक पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.
मंजुनाथा एन. शेजामडकर (वय ५८, रा. होलालु गाव, ता. हाडगळी, जि. विजयनगर, कर्नाटक) असे अपहरण करून खून करण्यात आलेल्या सराफाचे नाव आहे. याप्रकरणी योगेश बेसेटेप्पा अंगदी (वय २४) आणि मल्लिकार्जुना नागप्पा उज्जाम्मानावरा (वय २५, दोघे रा. कोटे होलाळु, ता. हाडगळी, जि. विजयनगर, कर्नाटक) यांना अटक करण्यात आली आहे.
शिरूर चे पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे यांना कर्नाटकातील हिरेहाडागळी पोलिसांकडून माहिती मिळाली होती की, त्यांच्या हद्दीतील सराफ मंजुनाथा शेजामडकर यांचे अपहरण करून खून केलेले आरोपी मलठण परिसरात लपले आहेत. ही माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक केंजळे यांनी पोलिस हवालदार राहुल भवर, ओंकार शिरोळे, विजय शिंदे आणि निखिल रावडे यांच्या पथकाची नियुक्ती केली. या पथकाने मलठण येथे सापळा रचून आरोपींना ताब्यात घेतले. चौकशीत त्यांनी पाच कोटी रुपयांच्या खंडणीसाठी सराफाचे अपहरण करून त्यांचा खून केल्याची आणि पुरावा नष्ट करण्याच्या हेतूने मृतदेह कर्नाटकातील तुंगभद्रा नदीत टाकल्याची कबुली दिली. पुढील तपासासाठी शिरूर पोलिसांनी दोघांना कर्नाटकातील हिरेहाडागळी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.
