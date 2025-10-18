शिरूरमध्ये एसटी प्रवाशांचे हाल
शिरूर, ता. १८ : दिवाळीचा सण साजरा करण्यासाठी शहरातून लोक गावाकडे येत आहेत, तर ग्रामीण भागातील नागरिक खरेदीसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी गर्दी करत आहेत. या उत्सवी काळात प्रवासासाठी बहुसंख्य नागरिक एसटी बससेवेला पसंती देतात. मात्र, गेल्या दोन दिवसांपासून शिरूर आगारातील बससेवेचा अक्षरशः बोजवारा उडाल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत.
शिरूर आगारातून सुटणाऱ्या ग्रामीण व मुक्कामी फेऱ्या रद्द करून त्या पुणे येथे ‘जादा वाहतूक’ म्हणून पाठविण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. परिणामी, प्रवाशांना खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागत असून त्यासाठी जादा भाडे मोजावे लागत आहे.
शिरूर, पारनेर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील शेकडो प्रवासी शिरूर आगारावर अवलंबून आहेत. शुक्रवारी (ता. १७) आणि शनिवारी (ता. १८) ग्रामीण भागातील अनेक फेऱ्या रद्द झाल्याने बसस्थानकात दिवसभर प्रवाशांची गर्दी उसळली होती. विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला.
वरिष्ठ कार्यालयाकडून, जादा वाहतूक सुरू करताना ग्रामीण फेऱ्या रद्द न करण्याच्या सूचना असूनही शिरूर आगार प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करत ग्रामीण भागातील बस रद्द केल्याचा आरोप करत एसटी महामंडळाला ग्रामीण भागातील प्रवासी महत्त्वाचे वाटत नाहीत का? असा सवाल प्रवाशांनी उपस्थित केला. एसटी महामंडळाच्या विस्कळित नियोजनामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना ऐन सणासुदीच्या काळात बसची वाट पाहत प्रवासासाठी अक्षरशः रस्त्यावर बसावे लागत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्रवाशांचे हाल होत आहेत.
दिवाळी जादा वाहतुकीसाठी काही बस पुणे येथे पाठविण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील काही फेऱ्या रद्द झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत गर्दी वाढल्यास आवश्यक त्या मार्गावर बस उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. सणासुदीच्या काळात प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी आम्ही काळजी घेत आहोत.
- मनीषा गायकवाड, आगार प्रमुख, शिरूर
‘लालपरी’ ही ग्रामीण भागाची रक्त वाहिनी आहे. अनेक ठिकाणच्या मुक्कामी असणाऱ्या बस प्रवाशांच्या दृष्टीने सोयीच्या असतात. परंतु, ग्रामीण भागातील मुक्कामी बस बंद करून जिल्ह्याच्या ठिकाणी पाठविण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे तत्काळ ग्रामीण भागातील बस पूर्ववत कराव्यात.
- अनिल बांडे, अध्यक्ष, शिरूर प्रवासी संघ