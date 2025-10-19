पाबळमधील तरुणावर गुन्हा दाखल
पाबळ, ता. १९ : येथील शेतकरी महिलेचा गावातील तरुणाने पाठलाग करत तिच्या मनास लज्जा निर्माण होईल असे वर्तन केल्याची घटना घडली. याप्रकरणी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात रोहित दत्तात्रेय फुटाणे (रा. फुटाणवाडी, पाबळ, ता. शिरूर) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर पीडित महिलेने फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकरी महिला गायीचे दूध काढण्यासाठी घरासमोरील गोठ्यात गेली असताना गावातील रोहित फुटाणे याने महिलेचा पाठलाग करत ती एकटी असल्याचे पाहून तिच्या मनास लज्जा निर्माण होईल असे वर्तन केले. घडलेल्या या प्रकाराबाबत महिलेने तिच्या पतीला माहिती दिली. ते रोहितला समजावून सांगायला गेले असता त्याने त्यांना शिवीगाळ, दमदाटी करत हाताने मारहाण केली व जीवे मारण्याची धमकी दिली. पुढील तपास सहायक पोलिस उपनिरीक्षक धनंजय थेऊरकर करत आहे.
