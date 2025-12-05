लाखेवाडी शिवारात आढळला मृत बिबट्या
कवठे येमाई, ता. ५ : मलठण (ता. शिरूर) येथील लाखेवाडी शिवारात शुक्रवारी (ता. ५) दुपारी सुमारे चार ते पाच वर्षांचा नर बिबट्या मृत अवस्थेत आढळून आला. घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी दाखल होत मृत बिबट्याला ताब्यात घेतले. त्याचे शवविच्छेदन करून शिरूर येथील वनपरिक्षेत्र कार्यालयाच्या आवारात दहन केले असल्याची माहिती वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांनी दिली.
मलठण येथील लाखेवाडी परिसरातील रवींद्र कोठावळे यांच्या शेतालगतच्या तळ्याजवळ शुक्रवारी दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास बिबट्या मृत अवस्थेत दिसून आला. स्थानिक शेतकरी मुकुंद नरवडे यांनी ही बाब वनरक्षक वंदना चव्हाण यांना कळवली. त्यानंतर रेस्क्यू टिमचे कर्मचारी जयेश टेमकर व विकास चव्हाण यांनी घटनास्थळी धाव घेत मृत बिबट्याला ताब्यात घेतले. त्यानंतर पंचनामा, तपासणी व शवविच्छेदनाची प्रक्रिया पूर्ण करून दहन करण्यात आले. दरम्यान, मलठण व लाखेवाडी परिसरात बिबट्यांचे वारंवार दर्शन होत असून पशुधनावर हल्ल्यांच्या घटनाही वाढल्या आहेत. पाळीव कुत्री, शेळ्या, मेंढ्या, वासरे या प्राण्यांवर बिबट्यांनी हल्ले केल्याने शेतकरी भयभीत झाले आहेत. दिवसाढवळ्या शेतात जाणे धोक्याचे झाले असून शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे वनविभागाने तातडीने पिंजरा लावून बिबट्यांना जेरबंद करावे, अशी मागणी शेतकरी मुकुंद नरवडे यांनी केली आहे.
