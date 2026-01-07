पाबळ ग्रामीण रुग्णालयाच्या आवारातील रोहित्र फोडले
पाबळ, ता. ७ : पाबळ (ता. शिरूर) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या आवारात असलेले विद्युत रोहित्र चोरट्यांनी फोडल्याची घटना मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. विशेष म्हणजे, यावेळी रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी व सुरक्षा रक्षक नियुक्त असतानाही चोरीची घटना घडल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
पाबळ येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या आवारातील विद्युत रोहित्र चोरट्यांनी फोडून त्यातील तांब्याच्या तारा लंपास करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी रात्री रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी व सुरक्षा रक्षक नियुक्त होते, अशी माहिती वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सचिन धस यांनी दिली. मात्र, सुरक्षा व्यवस्था असतानाही चोरी कशी घडली, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रात्रीच्या वेळी रुग्णालय अनेकदा ओस पडलेले असते. बहुतांश वेळा प्रत्यक्षात वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित नसतात, असेही स्थानिकांनी सांगितले. त्यामुळे याप्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. चोरीच्या घटनेची माहिती महावितरण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आली असल्याचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. धस यांनी सांगितले. याबाबत महावितरणच्या वतीने गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे शिक्रापूर महावितरण विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता सुमीत जाधव यांनी सांगितले.
