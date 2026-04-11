पाबळ-कान्हूर मेसाईत पाणीबाणी

पाबळ, ता. ११ : शिरूर तालुक्यातील पाबळ व कान्हूर मेसाई परिसरात विहिरींनी तळ गाठल्याने पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. पाणीपुरवठा विस्कळित झाल्याने ग्रामस्थांचे हाल होत असून, प्रशासनाकडे तातडीने टँकर सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पाबळ परिसरातील १२ गावांसह वाड्या-वस्त्यांमध्ये थिटेवाडी बंधारा कोरडा पडल्याने संकट ओढवले आहे. ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असून जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पाबळ व कान्हूर मेसाई ग्रामपंचायतींनी तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांकडे टँकरसह चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी केली आहे. पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी यापूर्वी गावकऱ्यांनी अनेक आंदोलने केली असून, ग्रामपातळीपासून मंत्रालयापर्यंत बैठका पार पडल्या आहेत. आश्वासने देत विविध योजना आखण्यात आल्या; मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणीचा अभाव जाणवत आहे.
कान्हूर मेसाई येथे ‘जलजीवन मिशन’ अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांची योजना राबविण्यात आली. मात्र , निधीअभावी या योजनेला खीळ बसली असून, नागरिकांना शुद्ध पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. तीव्र उन्हामुळे सध्या परिस्थिती अत्यंत बिकट बनली असून, पाण्याअभावी पीके व जनावरांचा चारा जळून चालला आहे. प्रशासनाने त्वरित निर्णय न घेतल्यास पाणीटंचाई अधिकच तीव्र होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
गावाचे नाव: पाबळ
वॉर्डा क्र १ चौधरी वस्ती
लोकसंख्या - २४४१
वॉर्डा क्र ३ - फुटाणवाडी
लोकसंख्या - २४९६
वॉर्डा क्र ६ - पिंपळवाडी - थापेवाडी
लोकसंख्या - ३६२०
----------------------------
पशुधन संख्या - ६५०३
गावाचे नाव - कान्हूर मेसाई
लोकसंख्या - ४०२८
पशुधन संख्या - २१८८
