रांजणगाव गणपतीचे मंदिर ३१ जुलैपर्यंत बंद राहणार

शिरूर, ता. १४ : अष्टविनायक आराखड्याअंतर्गत मंदिरांच्या जतन व संवर्धनासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध होत असून, पुरातत्त्व विभागामार्फत विविध कामांना गती देण्यात आली आहे. याच अनुषंगाने रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) महागणपती मंदिरात सुरू असलेल्या जतन व दुरुस्तीच्या कामासाठी मंदिर बुधवार (ता. १५ एप्रिल) ते ३१ जुलै या कालावधीत भाविकांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंदिराच्या मुख्य रचनेसोबतच परिसरातील जतन, दुरुस्ती आणि संवर्धनाची कामे मागील तीन महिन्यांपासून सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर देवस्थान समितीने मंदिर तात्पुरते बंद ठेवण्याचा ठराव घेतला असून, सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त पुणे विभाग यांनी त्यास मान्यता देत आदेश जारी केले आहेत.
दरम्यान, मंदिर भाविकांसाठी बंद असले तरी ‘श्री’ची नित्य पूजाअर्चा, अभिषेक आणि इतर धार्मिक विधी नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहेत. मात्र, या कालावधीत भाविकांना मंदिर परिसरात प्रवेश किंवा प्रत्यक्ष दर्शनाची सुविधा उपलब्ध राहणार नाही. बांधकाम यंत्रणा, अधिकृत अधिकारी-कर्मचारी आणि विश्वस्त यांच्याशिवाय इतर कोणालाही परिसरात प्रवेश दिला जाणार नाही. भाविकांनी या कामांचे महत्त्व ओळखून देवस्थान ट्रस्ट, जिल्हा प्रशासन, पोलिस प्रशासन आणि स्थानिक प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन पुरातत्त्व विभाग व रांजणगाव देवस्थान विश्वस्तांनी केले आहे.
यावेळी पुरातत्त्व विभागाचे सहायक संचालक डॉ. विलास वहाणे, शिरूरचे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के, विश्वस्त ओमकार देव, अध्यक्षा स्वाती पाचुंदकर, उपाध्यक्ष संदीप दौंडकर, सचिव तुषार पाचुंदकर, पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे, सरपंच सुवर्णा वायदंडे, ग्रामविकास अधिकारी गंगाधर देशमुख उपस्थित होते.
