आमदाबाद येथे एकाच रात्री फोडली दोन विद्युत रोहित्र

शिरूर, ता. २३ : आमदाबाद (ता. शिरूर) येथे चोरट्यांनी एकाच रात्री दोन विद्युत रोहित्र फोडून त्यातील तांब्याच्या तारांची चोरी केल्याची घटना मंगळवारी (ता. २१) रात्री घडली. यामुळे परिसरातील वीजपुरवठा खंडित झाला असून, तत्काळ विद्युत रोहित्र उपलब्ध न झाल्यास पिके करपून जाण्याची शक्यता आहे.
माशेरेमळा परिसरातील स्थानिक शेतकरी चक्रधर जाधव हे सकाळी शेतात गेले असता, त्यांना विद्युत रोहित्र फोडलेले आढळून आले. त्यांनी याबाबत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना माहिती दिली. महावितरणच्या पथकाने घटनास्थळी पाहणी केली असता चोरट्यांनी रोहित्र फोडून त्यातील तांब्याच्या तारा लंपास केल्याचे उघड झाले. यामुळे परिसरातील वीजपुरवठा खंडित झाला असून, पिकांना पाणी देण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याप्रकरणी महावितरणचे वरिष्ठ तंत्रज्ञ उत्तम वाल्मिक गाडेकर (रा. रामलिंग रोड, ता. शिरूर) यांनी शिरूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
