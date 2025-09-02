मुंबईतील मराठा आंदोलकांसाठी पाईटमधून विविध साहित्य रवाना
मुंबईतील मराठा आंदोलकांसाठी पाईटमधून विविध साहित्य रवाना

पाईट, ता. २ ः पाईट (ता. खेड) येथून मुंबई येथील आझाद मैदानावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात राज्यभरातील सहभागी झालेल्या मराठा बांधवांसाठी भाकरी, चटणी, पाणी बाटल्या, बिस्किटे, फरसाण यांसह विविध खाद्यपदार्थांची पिकअप गाडी भरून आंदोलनस्थळी पाठविण्यात आली. या आंदोलनास येथील ग्रामस्थांनी एकजुटीने पाठिंबा जाहीर केला आहे. यासाठी पाईटच्या श्रीराम मंदिरामध्ये सहविचार बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
आंदोलनकर्त्यांच्या यशासाठी एकजूट आणि सामाजिक जबाबदारीचे भान सांभाळत हा अन्नपुरवठा करीत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. पाईटसह आंबोली येथूनही खाद्य पदार्थ व भाकरी, चटणी, लोणचे, भेळ असे पदार्थ मुंबईकडे रवाना करण्यात आले. त्यावेळी ओंकार रौंधळ, विजय करंडे, शंकर खेंगले, जयसिंग दरेकर, समीर डांगले, अनंता करंडे, अमित भोकसे, नीलेश मांजरे व इतरही तरुण ग्रामस्थ उपस्थित होते.

