कुंडेश्वर अपघातग्रस्तांसाठी आणखी एक लाखांची मदत
पाईट, ता. ३ : येथील कुंडेश्वर अपघातातील १२ मृत महिलांच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी आणखी एक लाखाची मदत जाहीर केल्याची माहिती मंत्रालय विशेष कार्य अधिकारी दिगंबर रौंधळ यांनी दिली. यापूर्वी सर्व १२ मृतांच्या वारसांच्या बँक खात्यांवर प्रत्येकी ४ लाखांची मदत जमा झालेली आहे.
पाईट (ता. खेड) येथील कुंडेश्वर मंदिराकडे जाणाऱ्या चढ्या वळणावर ११ ऑगस्ट रोजी झालेल्या पिकअप अपघातात पापळवाडी (पाईट) येथील सुमारे १२ महिलांचा मृत्यू व २९ महिला जखमी झाल्या होत्या. या घटनेचे गांभीर्य ध्यानात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारच्या वतीने तातडीने मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी ४ लाखांची व केंद्र शासनाकडून दोन लाख रुपये, अशी एकूण सहा लाख रुपयांची मदत जाहीर केली होती. दरम्यान, अजित पवार यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी एक लाख रुपयांची मदत करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून सदर प्रस्तावास मंजुरी द्यावी, अशी मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती केली होती. त्यास त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सदरचा प्रस्ताव मंजूर केला. लवकरच रक्कम जमा होणार आहे, असे रौंधळ यांनी सांगितले.
