धामणे फाटा रस्त्याची खड्ड्यांमुळे चाळण

पाईट, ता. ५ ः कोये जिल्हा परिषद शाळा ते धामणे फाटा (ता. खेड) या दरम्यानचा दोन किलोमीटरच्या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले असून, वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. हे खड्डे तातडीने बुजविण्यात यावेत, अशी मागणी परिसरातील ग्रामस्थांनी केली आहे.
पाऊस सुरू असताना जून महिन्यात शासनाच्यावतीने येथे तात्पुरती डागडुजी केली होती. मात्र, गेली अनेक महिने या भागात दमदार व संततधार पाऊस पडत असल्याने व या रस्त्यावरून मोठ्या अवजड वाहनांची वाहतूक होत असल्याने ही डागडुजी टिकू शकली नाही. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा मोठे खड्डे ठिकठिकाणी पडलेले असून, रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली असल्याचे पाईटचे माजी उपसरपंच जयसिंग दरेकर व कोयेचे माजी उपसरपंच सागर राळे यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले.
दुचाकी, चारचाकी वाहन चालकांना या रस्त्यावरून वाहन चालवताना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत असल्याचे आंबोली येथील व्यावसायिक विवेक गवारी, दत्तात्रेय शिंदे, विजय खंडागळे यांनी सांगितले. दीड वर्षापूर्वी या रस्त्याचे काम पीएमआरडीमार्फत मंजूर होऊन निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती. मात्र, प्रशासनाने वर्क ऑर्डर वेळेत न दिल्यामुळे हे काम रद्द झाले असल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे युवक अध्यक्ष जयसिंग दरेकर यांनी दिली. या रस्त्याचे काम डांबरी रस्त्याऐवजी सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात यावे, अशी लेखी मागणी पत्राद्वारे दरेकर यांनी पीएमआरडीकडे मागणी केली आहे.
02589
