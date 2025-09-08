पाळू येथील अश्विनी केदारी हिचे निधन
पुणे

पाईट, ता. ८ ः पाळू (ता. खेड) येथील अश्विनी बाबुराव केदारी (वय ३०) हिची जगण्याची लढाई अखेर थांबली. आयुष्यातील अनेक परीक्षा सर्वोत्तम कलागुणांनी जिंकून तिने २०२३ मध्ये पोलिस उपनिरीक्षक पद मिळवले होते. महाराष्ट्रात प्रथम येणारी अश्विनी जीवनाची लढाई मात्र हरली.
काही दिवसांपूर्वी एका अपघातात ती सुमारे ८० टक्के भाजली होती. तिच्यावर डी. वाय. पाटील हॉस्पिटल (संत तुकाराम नगर, पिंपरी-चिंचवड) येथे उपचार सुरू होते. मात्र, रविवारी (ता. ७) तिची प्राणज्योत मालवली. तिच्या पश्‍चात तिचे आई-वडील, बहीण, दोन भाऊ असा परिवार आहे.

