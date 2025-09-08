देवतोरणे- सुपे सातकरवाडी फाटा रस्ता खड्डेमय
पाईट, ता. ८ ः देवतोरणे फाटा ते सुपे सातकरवाडी फाटा (ता खेड) रस्त्यावर खड्डेच खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे या रस्त्यावरून वाहने चालविताना वाहनचालकांना कसरत करावी लागत आहे. मात्र, या रस्त्याकडे राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी सोईस्करपणे दुर्लक्ष केल्याचे स्थानिक ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
पाईट- आंबोली हा प्रमुख रस्ता वांद्रा या शेवटच्या टोकाच्या गावापर्यंत जातो. या रस्त्यावर देवतोरणे फाट्यापासून टेकवडी फाटा, आडगाव फाटा, पाळू फाटा, सुपे सातकरवाडी फाट्यापर्यंत असे सुमारे सात ते आठ किलोमीटरपर्यंतचा रस्ता अक्षरशः खड्डेमय झाला आहे. या रस्त्यावर काही ठिकाणी खड्ड्यांची खोली जास्त आहे, तर काही ठिकाणी १० फुटी रस्ताच गायब झाला आहे. सर्वत्र खड्डे झाले आहेत, सर्वच रस्त्याच्या साइडपट्ट्या गायब आहेत, तर काही ठिकाणी दोन्ही बाजूंनी रस्ता वाहून गेल्याने सुमारे एक ते सव्वा फूट उंचीच्या घळ्या पडल्या आहेत.
त्यामुळे समोरून दुसरी चारचाकी गाडी आल्यास वाहन चालकांना वाहन रस्त्यावरून खाली उतरविणे अत्यंत जिकिरीचे झाले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी अपघात होण्याची शक्यता आहे. एसटी महामंडळाच्या गाडीत बसल्यावर या खड्ड्यामुळे चक्क हाडे खिळखिळी होत असल्याचे अनेक गावच्या महिलांनी सांगितले. लवकरात लवकर रस्त्याची दुरुस्ती व्हावी व तातडीने खड्डे भरण्यात यावेत, अशी नागरिक व प्रवासी करीत आहेत.
