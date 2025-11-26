पाईट- आंबोली रस्त्याच्या डागडुजीला सुरुवात

पाईट, ता. २६ ः पाईट- आंबोली (ता. खेड) रस्त्यावर ठिकठिकाणी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे पश्चिम भागातील रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली होती. त्याठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून डागडुजीळा सुरुवात करण्यात आल्याने ग्रामस्थ, वाहतूकदार, प्रवासी यांच्याकडून समाधान व्यक्त होत आहे. या रस्त्याच्या नादुरुस्तीबाबत ‘सकाळ’ने वारंवार दखल घेऊन वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
पाईट- आंबोली रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत होती. रस्त्यावरून प्रवासासाठी केवळ काही मिनिटे लागत होती. मात्र, या रस्त्यावरील मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे प्रवासासाठी तासनतास लागून हाडे अक्षरशः खिळखिळी होत आहेत. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे एसटी बसेस, खासगी मोटारींचे टायर फुटल्याने प्रवासी हैराण झाले आहेत. याबाबत खेडच्या आगारप्रमुखांनी सांगितले की, गेल्या दोन तीन महिन्यात या रस्त्यांवर एसटी बसेसचे सुमारे २२ टायर फुटले आहेत.
पाईट- आंबोली रस्त्यावरील कोये- पाईटपासून शेवटच्या वांद्रा गावापर्यंतच्या रस्त्यावरील पडलेले सर्व खड्डे टप्याटप्याने काळी खडी व डांबर टाकून भरण्यात येणार आहेत. यासाठी संबंधित गावच्या ग्रामस्थांनी व प्रवासी यांनी सहकार्य करावे.
- अजिंक्य शिंदे, उपविभागीय अभियंता
