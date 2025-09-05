आर्वी, वसेवाडी शाळेला अध्यक्ष चषक पुरस्कार

पुणे, ता. ५ : जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष चषक पुरस्कारात जुन्नरमधील आर्वी केंद्र आणि शिरूरच्या वसेवाडी या दोन्ही शाळांनी प्रथम क्रमांक मिळाला आहे. तर २७ गुणवंत शिक्षक पुरस्काराची घोषणा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांनी केली.
शिक्षकांनी केलेल्या त्यांच्या या कामाचा सन्मान म्हणून पुणे जिल्हा परिषदेकडून उत्कृष्ट शिक्षक, केंद्रप्रमुख, तसेच अतिउत्कृष्ट काम करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापन समिती, मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना गौरविण्यात येते. जिल्हा उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कारासाठी प्रत्येक तालुक्यातून प्रथम व उत्तेजनार्थ पुरस्कारासाठी दोन शिक्षकांची अशाप्रकारे १३ तालुक्यातील २७ शिक्षकांची, तसेच एक केंद्रप्रमुख आणि नऊ शाळांची अध्यक्ष चषक पुरस्कारासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली होती, असे नाईकडे यांनी सांगितले.
अध्यक्ष चषक पुरस्कार - इयत्ता पहिली ते पाचवी
१) जि. प. प्राथमिक शाळा आर्वी केंद्र (जुन्नर)
२) जि. प. प्राथमिक शाळा भांडगाव (दौंड)
३) जि. प. प्राथमिक शाळा पाचर्णेवाडी (शिरूर)
४) जि. प. प्राथमिक शाळा गौराईमळा (इंदापूर)
५) जि. प. प्राथमिक शाळा वाफगाव (खेड)
इयत्ता पहिली ते आठवी (उच्च प्राथमिक)
१) जि. प. प्राथमिक शाळा वसेवाडी (शिरूर)
२) जि. प. प्राथमिक शाळा नाणेकरवाडी (खेड)
३) जि. प. प्राथमिक शाळा मांजरवाडी (जुन्नर)
४) जि. प. प्राथमिक शाळा रूळे (वेल्हे)
गुणवंत केंद्र प्रमुख पुरस्कार
निर्मला दिलीप काळे (केंद्र - कान्हे, ता. मावळ)
उत्कृष्ट शिक्षक
१) विजय सोपानराव वळसे (गाढवे गोरडेमळा, ता. आंबेगाव)
२) संगिता बबन वळसे (मोरडेवाडी, ता. आंबेगाव)
३) वनिता सचिन जाधव (काटेवाडी, ता. बारामती)
४) शांता संदीप बालगुडे (सांगवी, ता. बारामती)
५) गणेश अशोक बोरसे (म्हाळवाडी, ता. भोर)
६) अश्विनी संजय पवार (उत्रोली, ता. भोर)
७) धनश्री माणिक पासलकर (शेलार मेमाणवाडी, ता. दौंड)
८) रेखा राजू वाखारे (वडगाव बांडे, ता. दौंड)
९) कुरेशी सलाउद्दीन शेख (लोणी, ता. हवेली)
१०) मीना अशोक म्हसे (जगतापवाडी, ता. हवेली)
११) प्रेमिला संभाजी खाडे (मंडलिकवस्ती, ता. इंदापूर)
१२) शेख ताहेस बकस (दत्तवाडी, ता. इंदापूर)
१३) वैभव बबनराव सदाकाळ (येणरे, ता. जुन्नर)
१४) मधुकर ज्ञानदेव गायकवाड (उंब्रज नं.१, ता. जुन्नर)
१५) शैला मुकुंद गावडे (धानोरे, ता. खेड)
१६) वर्षाराणी दत्तात्रेय खळेकर (दावडमळा, ता. खेड)
१७) पोपटराव रामचंद्र चौगुले (धामणे, ता. मावळ)
१८) अक्षता सचिन अंबुळे (कान्हे, ता. मावळ)
१९) रियाज नसीर शेख (भूगाव क्र. २, ता. मुळशी)
२०) सलीम हसन तांबोळी (मुठा, ता. मुळशी)
२१) मनोजकुमार भालचंद्र सटाल (नारायणपूर, ता. पुरंदर)
२२) सचिन मनोहर बोरावके (पिसरेवाडी, ता. पुरंदर)
२३) मोहन गोविंद जगताप (चांबळी, ता. पुरंदर)
२४) गोरख भाऊसाहेब काळे (वावळेवाडी, ता. शिरूर)
२५) संतोष पांडुरंग वेताळ (कोयाळी, ता. शिरूर)
२६) शबाना जावेद खान (पानशेत, ता. राजगड)
२७) शुभांगी दुर्योधन भोसले (निगडे बुद्रुक, ता. राजगड)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.