डिंभे धरणातून विसर्ग सुरूच
फुलवडे ता. २३ : डिंभे (ता. आंबेगाव) येथील हुतात्मा बाबू गेनू जलाशयाचा शनिवारी (ता. २३) सकाळी ६ वाजता पाणीसाठा ९६.१७ टक्के (१२.०१५ टीएमसी) इतका झाला आहे. सांडव्यातून ३ हजार ७२० क्यूसेक, वीजघरातून ५५० क्यूसेक, उजवा कालव्यातून १०० क्यूसेक, असा एकूण ४ हजार ३७० क्यूसेकने पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे.
डिंभे धरण क्षेत्रात जून महिन्यापासून आजअखेर ८८० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी धरणाचा पाणीसाठा ९२.८३ टक्के इतका होता. तर, १७३३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती.
तसेच, कुकडी प्रकल्पाचा एकूण पाणीसाठा २३.८७३ टीएमसी (८०.४४ टक्के) झाला आहे. त्यात येडगाव धरणात १.९४३ टीएमसी (१०० टक्के), माणिकडोह धरणात ५.३९८ टीएमसी (५३.०३ टक्के), वडज धरणात १.१३३ टीएमसी (९६.६३ टक्के), पिंपळगाव जोगे धरणात ३.३८२ टीएमसी (८६.९३ टक्के) व डिंभे धरणात १२.०१५ टीएमसी (९६.१७ टक्के) पाणीसाठा आहे.
