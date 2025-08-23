गोठ्याला आग लागून बैलाचा मृत्यू
फुलवडे ता. २३ : जांभोरी (ता. आंबेगाव) येथील काळवाडी नंबर दोनमधील शेतकरी बबन भोरू भोकटे यांचा गोठ्याला आग लागली. यामध्ये एका बैलाचा मृत्यू तर इतर दोन बैल भाजून जखमी झाले. ही शुक्रवारी (ता.२३) सांयकाळी सहाच्या सुमारास घडली आहे. गोठ्यातील वैरण, सरपण व पीव्हीसी पाइप जळून खाक झाल्याने शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे.
भोकटे यांनी जनावरांच्या गोठ्याजवळ संध्याकाळी धूर होण्यासाठी काड्याकुड्या, गौऱ्यांचे तुकटे बाजूला पेटविले होते. धूर झाल्यानंतर त्यांनी ते होते. त्यानंतर आग आटोक्यात आणून ते घरी निघून गेले होते. दरम्यान, वाऱ्याच्या वेगाने अर्धवट जळालेले उडून गोठ्याला आग लागल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पलीकडच्या कुशीरे गावातील नागरिकांना आग लागल्याचे दिसताच ते होडीतून त्याठिकाणी आले. परंतु तोपर्यंत गोठा पूर्णपणे खाक झाला होता. गोठ्यातील तीन बैलांपैकी एकाचा जागेवरच मृत्यू झाला तर इतर दोन बैल आगीत होरपळून निघाल्याने जखमी झाले. घटनास्थळी घोडेगाव पोलिस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी येऊन पाहणी केली. तसेच तलाठी विशाल घारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोतवाल लक्ष्मी मोरमारे यांनी पंचनामा केला आहे. यावेळी सरपंच सुनंदा पारधी, पशुवैद्यकीय अधिकारी विजय कोंढवळे, डॉ. सचिन भोईर, पोलिस पाटील नवनाथ केंगले, सोनाली पोटे व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
