निगडाळेच्या विद्यार्थ्यांना स्पोर्ट्स ड्रेसचे वाटप
भीमाशंकर, ता. २५ ः “विद्यार्थ्यांनी मोबाईलवर गेम न खेळता प्रत्यक्ष मैदानावर खेळ खेळावेत. खेळ खेळल्यामुळे शरीर तंदुरुस्त होते. आजची तरूण पिढी ही देशाचे भवितव्य आहे. उत्तम शिक्षण व चांगला अभ्यास करून आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आदर्श नागरिक बनून आपल्या गावाचा नावलौकिक वाढवावा. गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत करण्याचा गायकवाड कुटुंबियांनी राबवलेला समाजोपयोगी उपक्रम इतरांना प्रेरणादायी आहे.” असे प्रतिपादन निगडाळे शाळेच्या मुख्याध्यापिका शोभा जाधव यांनी केले.
निगडाळे (ता.आंबेगाव) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना स्पोर्ट्स ड्रेसचे वाटप करण्यात आले. याप्रसंगी जाधव बोलत होत्या.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनात खेळाची आवड निर्माण व्हावी व क्रीडा स्पर्धेचा सराव करण्यासाठी स्पोर्ट्स ड्रेसची आवश्यकता होती. ही गरज ओळखून दिवंगत महेंद्रशेठ किसन गायकवाड सामाजिक संस्था, आंबेगाव तालुका व निगडाळे येथील जितेंद्र गायकवाड यांनी वडिलांच्या स्मृतिदिनानिमित्त सामाजिक दायित्व जपत ड्रेसचे वाटप केले. ड्रेसचे वाटप शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्षा अश्विनी लोहकरे, सदस्या योगिता भोमाळे, मुख्याध्यापिका शोभा जाधव,शिक्षक संतोष थोरात, पालक कांताराम केंगले यांच्या हस्ते करण्यात आले.
विद्यार्थ्यांना क्रीडा स्पर्धा, शैक्षणिक सहल, सांस्कृतिक कार्यक्रमप्रसंगी ड्रेस उपयोगी पडणार आहे. या दातृत्वाबद्दल शरद बँकेचे संचालक मारुती लोहकरे, सामाजिक कार्यकर्ते शांताराम लोहकरे, शिक्षणविस्तार अधिकारी शैला निमसे, केंद्रप्रमुख नयना चौधरी, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य शामराव तिटकारे, सुनिल कुऱ्हाडे, निलेश लोहकरे, पालक व ग्रामस्थांनी संस्थेचे व गायकवाड यांचे आभार मानले. संतोष थोरात यांनी सूत्रसंचालन केले. शोभा जाधव यांनी आभार मानले.
