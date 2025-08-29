स्ट्रॉबेरी लागवडीसाठी अर्ज करा

फुलवडे, ता. २९ : आंबेगाव तालुक्यातील पश्चिम आदिवासी भागातील अनुसूचित जमातीच्या शेतकरी बांधवांनी मागील वर्षी स्ट्रॉबेरीची यशस्वी लागवड करून आदिवासी बांधवांना शेतीच्या माध्यमातून उत्पादनाचा एक चांगला पर्याय उपलब्ध झाल्याने या वर्षी अनुसूचित जमातीतील इच्छुक शेतकऱ्यांनी स्ट्रॉबेरी लागवडीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी सिद्धेश ढवळे यांनी केले आहे.
एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव व कृषी विभाग आंबेगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांकरिता स्ट्रॉबेरी लागवड योजना राबविली जात आहे. मागील वर्षी आंबेगाव तालुक्यातील ५५ शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. या वर्षी २०३ लाभार्थी लक्षांक शिल्लक आहे. त्या अनुषंगाने आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी शेतकरी बांधवांनी ता. १० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अर्ज आपल्या गावच्या कृषी सहाय्यक, मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा आंबेगाव तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय येथे जमा करावे.
एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प घोडेगाव कार्यालयाच्या न्युक्लिअस बजेट अंतर्गत एकूण २५८ आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतात स्ट्रॉबेरी पिकाची लागवड करण्यासाठी आदिवासी विभागाने मान्यता दिलेली आहे.
योजनेअंतर्गत प्रति लाभार्थी ३१२५ स्ट्रॉबेरीची रोपे, ठिबक सिंचन, मल्चिंग पेपर, एकात्मिक कीड रोग व्यवस्थापन, पनेट, शेतकरी प्रशिक्षण व सहल आदी बाबींचा समावेश असून प्रति लाभार्थी शेतकऱ्याला ४६ हजार ८०० रुपये प्रकल्प खर्च मंजूर आहे. प्रकल्प अंतर्गत ८५ टक्के अनुदान असून लाभार्थी शेतकऱ्याला १५ टक्के लाभार्थी हिस्सा याप्रमाणे ७ हजार २० रुपये लोकवाटा म्हणून भरावे लागणार आहे. लाभार्थ्यांना प्रथम स्वतः खर्च करायचा असून अनुदान रक्कम डीबीटी मार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे.
• योजनेसाठी अर्जास लागणारी कागदपत्रे :
विहित नमुन्यातील अर्ज, शेतकऱ्याच्या स्वःताच्या नावावरील ७/१२ व ८ अ उतारा, जातीचा दाखला, बँक पासबुक छायांकित प्रत, आधार कार्ड, लाभार्थ्यांकडे सिंचनाची सोय असणे आवश्यक आहे.
