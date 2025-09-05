अनुदानित आश्रमशाळा पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी चंद्रकांत शेळके
फुलवडे, ता. ५ ः घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत असलेल्या अनुदानित आश्रमशाळा सेवक सहकारी पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी चंद्रकांत शेळके (कोळवाडी), तर उपाध्यक्षपदी उज्ज्वला थोरात (माळेगाव) यांची बिनविरोध निवड झाली. याबद्दलची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी एस. बी. भुजबळ यांनी दिली.
घोडेगाव प्रकल्पांतर्गत असलेल्या ओतूर, कोळवाडी, आलमे, चावंड, तळेरान (सर्व ता. जुन्नर), कामशेत व माळेगाव (ता. मावळ) व फुलवडे (ता. आंबेगाव) येथील आश्रमशाळेतील कर्मचारी या पतसंस्थेचे सभासद आहेत. सचिवपदी विजय नवले (चावंड), खजिनदारपदी अविनाश घोलप (फुलवडे) यांसह इतर सदस्यांचीही यावेळी निवड करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.