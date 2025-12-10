बिबट्याच्या हल्ल्यात जांभोरी येथे शेळी ठार
फुलवडे ता. १० : जांभोरी (ता. आंबेगाव) येथील केंगले वस्तीतील शेतकरी संतोष पंगाजी केंगले यांच्या शेळी व एक करडावर मंगळवारी सायंकाळी ६ वाजता बिबट्याने हल्ला करून ठार केले.
या घटनेची माहिती मिळताच वनकर्मचारी नवनाथ दळवी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन शेळी व तिच्या पिल्लाचा पंचनामा केला. त्याचा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला आहे. या भागात पिंजरा लावण्यासाठी पाहणी करून पिंजरा लावण्यात येणार असल्याचे घोडेगाव येथील वनपरीक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर यांनी सांगितले.
आदिवासी भागातील फुलवडे, जांभोरी, पाटण, कुशिरे आदी ठिकाणी बिबट्याचे गाय, बैल, शेळी, कोंबड्या, कुत्री आदी पशुधनावर होत असलेले हल्ले दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे या भागातील शेतकरी भयभीत झाला असून, वनविभागाने यावर तातडीने उपाययोजना करून बिबट्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी स्थानिक शेतकरी करत आहेत.
