‘एलिमेंटरी’, ‘इंटरमिजिएट’मध्ये राजपूर आश्रमशाळा अव्वल
भीमाशंकर, ता. ११ ः राजपूर (ता. आंबेगाव) येथील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेने राज्य शासनाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या रेखाकला एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट चित्रकला ग्रेड परीक्षा सन २०२५-२६ मध्ये नेत्रदीपक यश संपादन केले आहे.
एलिमेंटरी परीक्षेसाठी बसलेल्या १६ पैकी १६ विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन शाळेने १०० टक्के निकालाची परंपरा कायम राखली आहे. त्याचप्रमाणे इंटरमिजिएट रेखाकला परीक्षेतही १६ पैकी १६ विद्यार्थी उत्तीर्ण होत शाळेने १०० टक्के निकाल मिळविला आहे.
या उल्लेखनीय यशामागे मुख्याध्यापक लक्ष्मण देवकर यांच्या नेतृत्वाखाली नवनाथ भवारी, सचिन लांडे, कैलास डाके, भागवत भंगे, साधना राक्षे, मोहन वाघमारे, गोरक्षनाथ पिंगळे, रवीकिरण मुंडे, अक्षय कोकाटे, आनंद वानखडे, प्रफुल्ल गव्हाड, राजू केंगले या शिक्षकवृंदाने तसेच गणपत गुरखेल (अधिक्षक), रेखा मोतेवाड (अधिक्षिका) यांनी विद्यार्थ्यांना सातत्याने प्रोत्साहन देत मार्गदर्शन केले.
एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट या दोन्ही परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना एसएससी परीक्षेत वाढीव गुणांची सवलत मिळणार असल्याने त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस मोठा लाभ होणार आहे. या सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे व मार्गदर्शक शिक्षकांचे, प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई, सहायक प्रकल्प अधिकारी संदीप पाटील, सोनुल कोतवाल, शाळा व्यवस्थापन समिती व पालक वर्गाने अभिनंदन करून पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
