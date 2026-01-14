डिंभेत विद्यार्थ्यांनी पतंगऐवजी उडवले ‘ड्रोन’
फुलवडे, ता. १४ : डिंभे (ता. आंबेगाव) येथील शरदचंद्रजी पवार माध्यमिक विद्यालयात विज्ञान पाबळ आश्रम आणि स्टार फोरम यांच्या अंतर्गत राबविण्यात आलेला आयबीटी कार्यक्रम २०२५-२६ द्वारे ड्रोन फ्लाइंग उपक्रम राबविण्यात आला.
यावर्षी मकर संक्रांतीच्या वेळी विद्यार्थ्यांनी पतंग उडवण्याऐवजी ड्रोन फ्लाइंगचे प्रात्यक्षिक घेण्यात आले. ड्रोन उडवल्यानंतरचा विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहण्यासारखा होता. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात विद्यार्थी या ड्रोन फ्लाइंग प्रात्यक्षिकाचा उपयोग नवीन नवनवीन क्षेत्रात करतील आणि याचे मार्गदर्शन आयबीटी संस्था स्टार फोरम आणि विद्यालयातील शिक्षक नक्कीच विद्यार्थ्यांना करतील, असा विश्वास एनसीआरडी संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त करत विद्यार्थ्यांच्या या प्रात्यक्षिकाचे कौतुक केले. तसेच विद्यालयाचे मुख्याध्यापक सुनील वळसे, सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, डिंभे ग्रामस्थांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले.
