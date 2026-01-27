आहुपे आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना सायकल भेट
फुलवडे, ता. २७ ः आहुपे (ता. आंबेगाव) येथील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेतील ६ विद्यार्थ्यांनी आदिवासी विकास विभाग आयोजित अमरावती येथे पार पडलेल्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेत व्हॉलीबॉलमध्ये चमकदार कामगिरी केल्याबद्दल शाळेचे मुख्याध्यापक सुरेश हुले यांनी स्वखर्चातून या ६ विद्यार्थ्यांना ७७व्या प्रजासत्ताक दिनी सायकली भेट दिल्या.
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त गावातून पारंपारिक वाद्यांच्या गजरात, घोषणा देत विद्यार्थ्यांची प्रभातफेरी काढण्यात आली. ग्रामपंचायत कार्यालय, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र, पंचशील मंडळ तसेच आश्रमशाळेत ध्वजवंदन करण्यात आले. यावेळी स्काऊटच्या विद्यार्थ्यांनी संचलन करून राष्ट्रध्वजाला सलामी दिली. संगीत कवायत व बालसभेत विद्यार्थ्यांनी भाषण केले. विविध कला व क्रीडा प्रकारातील विजेत्या स्पर्धकांना बक्षीस वाटप करण्यात आले. तसेच राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेत चमकदार कामगिरी केलेल्या विद्यार्थ्यांना मुख्याध्यापक हुले यांच्या वतीने सायकल वाटप करण्यात आले.
यावेळी शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
