फुलवडेत ‘गोल्डन बेरी’ची यशस्वी लागवड
फुलवडे, ता. १३ : आंबेगाव तालुक्यातील फुलवडे येथील युवा शेतकरी गौरव बबन गभाले यांनी आपल्या शेतात स्ट्रॉबेरीसोबतच प्रायोगिक तत्त्वावर ''गोल्डन बेरी''ची यशस्वी लागवड केली आहे. लागवडीनंतर अवघ्या दोन महिन्यांत उत्पादन सुरू झाले असून, दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांसाठी हे एक फायदेशीर नगदी पीक ठरत आहे.
गभाले यांनी महाबळेश्वर येथून रोपे आणून पाच गुंठे क्षेत्रात बेड पद्धत आणि मल्चिंग पेपरचा वापर करून ५०० रोपांची लागवड केली. स्ट्रॉबेरी आणि गोल्डन बेरी या दोन्ही पिकांसाठी त्यांना सुमारे ४५ हजार रुपये खर्च आला. गोल्डन बेरी हे पिवळसर-नारंगी रंगाचे, आंबट-गोड चवीचे फळ असून ते पातळ कागदी कवचात सुरक्षित असते. या फळात जीवनसत्त्व ‘क’, ‘अ’, फायबर आणि ॲन्टीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात. वजन कमी करण्यासाठी, कर्करोगाशी लढण्यास मदत करण्यासाठी फायदेशीर असून अन्नाचा एक अतिशय महत्त्वाचा स्रोत म्हणून ओळखली जाते. तसेच मधुमेह रोखण्याचा एक चांगला मार्ग आहे.
गोल्डन बेरीची वैशिष्ट्ये
सहा महिने सलग उत्पादन मिळते.
नगदी पीक म्हणून मोठी मागणी आहे.
पोषक घटक भरपूर आहेत.
कमी क्षेत्रात जास्त उत्पन्न मिळते.
दुर्गम भागासाठी उपयुक्त पीक आहे.
रोजच्या आहारात गोल्डन बेरीचा वापर
गोल्डन बेरी नैसर्गिकरीत्या गोड आणि आंबट असल्याने, त्यांचा वापर केक, मिठाई, बेक्ड पदार्थ, सॅलड आणि फळांच्या सॅलडमध्ये केला जातो. निरोगी नाश्ता म्हणून, बेरी ताजे किंवा स्वतः वाळवून देखील खाऊ शकता.
गोल्डन बेरीचे आरोग्य विषयक फायदे
मानवी आरोग्यासाठी चांगले असलेले पॉलीफेनॉल आणि कॅरोटीनॉइड्स गोल्डन बेरीमध्ये आढळतात.
गोल्डन बेरी एक सुपरफूड आहे. हृदयाच्या आरोग्यासाठी, वेदना आणि जळजळ कमी करण्यासाठी, रोगप्रतिकारक शक्ती नियंत्रित ठेवण्यासाठी,
वजन कमी करण्यासाठी, कर्करोगाशी लढण्यास मदत करण्यासाठी फायदेशीर असून अन्नाचा एक अतिशय महत्त्वाचा स्रोत म्हणून ओळखली जाते. तसेच मधुमेह रोखण्याचा एक चांगला मार्ग आहे.
फळ झाडावर असताना कागदासारखे कवच असते. कवच काढल्यानंतर आत पोपटी नारंगी रंगाचे आकर्षक फळ दिसते. या फळांचा वापर स्मूदीज, सॅलड, जॅम तसेच मिठाईत केला जातो. फायबरचे प्रमाण जास्त असल्याने सुरुवातीला मर्यादित प्रमाणात सेवन करावे.
- अरविंद मोहरे, सहायक कृषी अधिकारी, आंबेगाव
