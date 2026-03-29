कोंढाणा संघाने पटकविला ‘कोंढवळ चषक’

भीमाशंकर, ता. २९ ः म्हातारबाची वाडी (ता. आंबेगाव) येथील पी. पी. लोहकरे स्टेडियमवर २५ व २६ मार्च रोजी ग्रुप ग्रामपंचायत ‘कोंढवळ चषक २०२६’ या क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन केले होते.
या स्पर्धेमध्ये गुरुवारी (ता. २६) झालेल्या अंतिम सामन्यात ‘पन्हाळा’ संघाचा पराभव करत ‘कोंढाणा’ संघाने प्रथम क्रमांकाचा मान मिळवला. या स्पर्धेचे उद्घाटन माजी सरपंच दीपक चिमटे, पोलिस पाटील सुभाष कारोटे यांच्या हस्ते करण्यात आले. बक्षीस वितरण समारंभ सरपंच सविता तिटकारे, ग्रामविकास अधिकारी तारडे भाऊसाहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला.
या क्रिकेट स्पर्धेत कोंढाणा, पन्हाळा, तोरणा, राजगड, सिंहगड व शिवनेरी या संघांनी सहभाग नोंदवला. अंतिम सामन्यात कोंढाणा संघाचा संघनायक प्रदीप दाते व संघातील सर्व खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी करत हा चषक पटकावला. मालिकावीर म्हणून प्रदीप दाते (कोंढाणा), उत्कृष्ट फलंदाज दत्तू असवले (पन्हाळा), उत्कृष्ट गोलंदाज सचिन कारोटे (राजगड), उत्कृष्ट झेल जालिंदर गेंगजे (कोंढाणा) यांना मान्यवरांच्या हस्ते चषक देऊन गौरविण्यात आले.
