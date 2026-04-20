आश्रमशाळा अधीक्षकांच्या कामाचे तास निश्चित करा

फुलवडे, ता. २० : राज्यातील ४९७ शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमधील अधीक्षकांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत असून, या अन्यायाविरोधात राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा अधीक्षक संघटनेने दिला आहे. यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, प्रकल्प अधिकारी आणि अतिरिक्त आयुक्तांना निवेदने दिली आहेत.
संघटनेचे राज्याध्यक्ष राजू सरदार यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली. आश्रमशाळांमध्ये अधीक्षक हा एकमेव संवर्ग २४ तास कार्यरत असतो. कामाचे निश्चित वेळापत्रक नसल्याने अधीक्षकांना मानसिक ताण आणि आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे ठाणे विभागीय अध्यक्ष माधव मोतेवाड यांनी सांगितले. अनेक ठिकाणी साप्ताहिक सुट्टीही नाकारली जात असून, ७०० विद्यार्थ्यांची जबाबदारी एकाच अधीक्षकावर सोपवली जात असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
प्रमुख मागण्या
अधीक्षकांच्या कामाचे तास निश्चित करावेत.
अधीक्षक पदाचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करावा.
कामासाठी शिफ्ट पद्धत लागू करावी.
रिक्त पदांची भरती करून सहाय्यक अधीक्षकांच्या नियुक्त्या कराव्यात.
