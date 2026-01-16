प्रभाग क्रमांक ः १६
प्रभाग क्रमांक : १६
गट : अ
धर्मपाल तंतरपाळे (भाजप) : १४,८४१
बाळासाहेब नामदेव ओव्हाळ (शिवसेना) : १४,१७०
श्रेया अक्षय तरस गायकवाड (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : १३,१२३
गट : ब
ऐश्वर्या तरस (शिवसेना) ः १७,७५६
जयश्री भोंडवे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) ः १२,६२३
शिल्पा राऊत (भाजप) ः ११,८६८
गट : क
रेश्मा कातळे (शिवसेना) ः २०,००५
संगीता भोंडवे भाजप) ः १३,४७०
आशा भोंडवे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) ः ९,१९९
गट : ड
नीलेश तरस (शिवसेना) : १७,५७६
मोरेश्वर भोंडवे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : १२,८३२
दीपक भोंडवे (भाजप) ः १२,६९९
---------
प्रभाग क्रमांक : १७
गट : अ
आशा सूर्यवंशी (भाजप) : १६,१३५
मनीषा आरसूळ (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : ११,६१२
जयश्री सोनवणे (शिवसेना) : २,३०१
गट : ब
भाऊसाहेब भोईर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : १२,६५८
नामदेव ढाके (भाजप) : ११,३८५
शुभम वाल्हेकर (शिवसेना) : ६,८४७
गट : क
पल्लवी वाल्हेकर (भाजप) : १३,७१३
शोभा वाल्हेकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : ११,१५७
निशा चिंचवडे (शिवसेना ठाकरे) : ३,३९४
गट : ड
शेखर चिंचवडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : १४,७६४
सचिन बाजीराव चिंचवडे (भाजप) : १३,०३७
किरण ज्ञानेश्वर दळवी (शिवसेना-ठाकरे) : २,०७३
---------
प्रभाग क्रमांक : १८
गट ः अ
अपर्णा डोके (भाजप) : १८,९९२
पूजा आगज्ञान (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : ९,४४९
नोटा : २,३५४
गट : ब
मनीषा चिंचवडे (भाजप) ः १७,०४०
ज्योती निंबाळकर (राष्ट्रवादी-शरद पवार) ः ७,२३८
रफिया पानसरे (शिवसेना) ः २,४१८
गट : क
अनंत कोऱ्हाळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : १४,४७०
मोरेश्वर शेडगे (भाजप) : ११,७७५
सागर चिंचवडे (राष्ट्रवादी-शरद पवार) : २,६७५
गट : ड
सुरेश भोईर (भाजप) : ११,४४६
राजेंद्र गावडे (अपक्ष) : १०,२०३
अश्विनी चिंचवडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : ७,८११
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.