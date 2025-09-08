काकडपट्टा येथे बचावली दोन मुले
पिंपळवंडी, ता.८ : येथील काकडपट्टा (ता.जुन्नर) शिवारात सोमवारी (ता.८) संध्याकाळी साडेसातच्या दरम्यान बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात दोन लहान मुले थोडक्यात बचावली.
सत्यवान रघुनाथ काकडे व त्यांच्या पत्नी बेबी काकडे तसेच मुलगी कांचन गुंजाळ या समर्थ (वय २) व लोकेश (वय ३) या लहान मुलांना सोबत घेऊन बसले होते. यावेळी वीज पुरवठा खंडित झालेला होता. यावेळी बिबट्याने साडेसातच्या दरम्यान लहान मुलावर झेप मारली. प्रसंगावधान राखत त्यांच्या आईने मोठ्याने ओरडत समर्थ व लोकेश या दोघांना पाठीमागे ओढले व सुरक्षित ठिकाणी नेले. अगदी तीन ते चार फुटावरून बिबट्याने ही झेप मारली असल्याचे बेबी काकडे यांनी सांगितले. मोठ्याने आवाज झाल्याने बिबट्याने तेथून पळ काढला.मुलगा आमच्या जवळ नसता तर अनर्थ घडला असता, असे त्या म्हणाल्या.
बिबट्याच्या या हल्ल्याने घरातील सदस्य भयभीत झालेले आहेत. घरासमोर बिबट्याच्या पायांचे ठसे आढळून आले असून जर लहान मुलं नजरेआड गेली तर भविष्यात अनुचित प्रकार घडू शकतो. काकडपट्टा येथे सोमवारी दुपारी दीडच्या सुमारास बिबट्याने कुत्र्याची शिकार केलेली होती. तसेच दररोज बिबट्याचे दर्शन परिसरात होत असते. बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाने पिंजरा लावावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
