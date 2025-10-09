पिंपळवंडीत तरुणावर बिबट्याचा हल्ला
पिंपळवंडी, ता. ९ : येथील (ता. जुन्नर) काकडपट्टा शिवारात गुरुवारी (ता.९) चार वाजण्याच्या सुमारास बिबट्याच्या हल्ल्यात एक तरुण व बोकड जखमी झाला.
शंकर शिवाजी तिकुळे (वय २५) हा तरुण मेंढ्या चारत होता. त्यावेळी केळीच्या बागेतून आलेल्या बिबट्याने कळपातील एका बोकडावर हल्ला केला व मानेला पकडून नेले. यावेळी शंकर तिकुळे यांनी त्यांच्या हातातील काठीने बिबट्याला हुसकवायचा प्रयत्न केला. यावेळी बिबट्याने तोंडातील शेळी सोडून शंकर याच्यावर हल्ला केला. यामध्ये तो जखमी झाला.
काही दिवसांपूर्वी याच परिसरातील मयूर वाघ यांच्या घरासमोर दिवसाबिबट्याने मेंढी ठार केली होती. तसेच त्यांच्या दरवाजाला धडक दिली होती त्याच परिसरात ही घटना घडली आहे.वाघ यांच्या घराला विद्युत सौर कुंपण बसविण्याचे काम वनविभागाच्या माध्यमातून सुरू असून सदर घटनेची माहिती मिळताच शंकर तिकुळे यांना वनकर्मचाऱ्यांनी पिंपळवंडीच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रथोमपचारसाठी नेले. चिमाजी सोन्नर यांनी सदर घटनेची माहिती वनविभागाला कळविल्यानंतर वनपाल अनिल सोनवणे यांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला.
