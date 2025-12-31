काकडपट्टा शिवारात बिबट्या जेरबंद
पिंपळवंडी, ता. ३१ : येथील काकडपट्टा (ता. जुन्नर) शिवारात लावलेल्या पिंजऱ्यात बुधवारी (ता. ३१) पहाटे साडेपाचच्या सुमारास बिबट्या जेरबंद झाला.
शेतकरी मयूर नेताजी वाघ यांच्या शेतात अनेक महिन्यांपासून बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी तीन ते चार पिंजरे लावले होते. यापूर्वी याच परिसरात दोन बिबटे देखील जेरबंद करण्यात आले होते. काही महिन्यांपूर्वी वाघ यांच्या घराच्या दरवाजाला बिबट्याने धडका दिल्या होत्या तसेच त्यांचे पाळीव प्राणी देखील मारले होते. वनविभागाच्या माध्यमातून बिबट्याला पकडण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते. मंगळवारी रात्री अगदी थर्मल ड्रोन कॅमेऱ्याच्या साहाय्याने बिबट्याला शोधण्याचे काम सुरू होते; परंतु रात्री बिबट्या नजरेस न पडल्याने वनविभागाने ती मोहीम थांबवली. पहाटेच्या वेळेस वाघ यांच्या उसाच्या शेताजवळ लावलेल्या पिंजऱ्यात अंदाजे सहा वर्षे वयाचा बिबट्या जेरबंद झाला. सकाळी बिबट्या पिंजऱ्यात कैद झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर वाघ यांनी ही माहिती वनविभागाला कळविल्यानंतर वनविभागाचे ज्ञानेश्वर साळुंखे व रेस्क्यू टीम घटनास्थळी दाखल झाली व बिबट्याला माणिकडोह येथील बिबट निवारा केंद्रात घेऊन गेले.
बिबट्याच्या भीतीखाली आम्ही जीवन जगत आहोत.शेतात काम करताना आम्हाला सतत बिबट्या दिसत असतो. बिबट्यामुळे शेतात काम करण्यासाठी मजूर देखील मिळत नाहीत. आमच्या परिसरात तीन ते चार बिबटे आहेत. त्या सर्व बिबट्यांना वनविभागाने लवकरात लवकर पकडणे गरजेचे आहे.
- मयूर वाघ, शेतकरी काकडपट्टा (ता. जुन्नर)
