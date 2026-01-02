श्री महालक्ष्मी विद्यालयात खाद्य महोत्सव उत्साहात

पिंपळवंडी, ता. २ : श्री महालक्ष्मी विद्यालय उंब्रज (ता. जुन्नर) येथे खाद्य महोत्सवाचे आयोजन बुधवारी (ता. ३१) करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांमध्ये संवाद कौशल्य, प्रत्यक्ष अनुभवातून गणितीय क्रिया, व्यावसायिक दृष्टिकोन व सेवाभाव वृद्धिंगत व्हावा यासाठी आरएसपी व स्काऊट गाइड विभाग अंतर्गत या महोत्सवाचे आयोजन केले होते.
मुख्याध्यापक जनार्दन ढोबळे, मोहन लांडे, मनीषा खेडकर, ज्योत्स्ना शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. महोत्सवात विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद नोंदवत विविध खाद्यपदार्थांचे ५५ स्टॉल उभारले होते. पाणीपुरी, मोमोज, दाबेली, भेळ, भाजीपाला, सामोसे, धान्य, उपवासाचे पदार्थ, कोल्ड्रिंक्स अनेकविध पदार्थांची रेलचेल होती. ग्रामस्थ, माजी विद्यार्थी व पालकांनी देखील महोत्सवासाठी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. माजी विद्यार्थी आशिष हांडे, अमोल हांडे तसेच शाळा व्यवस्थापन समितीचे विशेष योगदान लाभले.
या प्रसंगी शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष उमेश दांगट, उपाध्यक्ष अशोक हांडे, माजी विद्यार्थी संघ अध्यक्ष श्रीधर हांडे, शाळा सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर हांडे, माजी अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक संघ पोलिस पाटील राहुल हांडे, माजी सचिव दामोदर चौधरी, ज्येष्ठ नागरिक संघ अंबर हांडे, बाबाजी हांडे, ऋतुजा घंगाळे, रेश्मा शिंगोटे, कविता सातपुते आदी उपस्थित होते. सदर उपक्रमाचे ग्रामस्थांनी भरभरून कौतुक केले. उपशिक्षक प्रमोद मोरे यांनी आभार मानले.
