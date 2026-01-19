पिंपळवंडीच्या काकडपट्ट्यात चौथा बिबट्या जेरबंद
पिंपळवंडी, ता.२७ : जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथील काकडपट्टा शिवारातील शेतकरी मयूर नेताजी वाघ यांच्या घराजवळ लावलेल्या पिंजऱ्यात सोमवारी (ता. १९) पहाटेच्या सुमारास बिबट्या जेरबंद झाला असल्याची माहिती वनविभागाचे ज्ञानेश्वर साळुंखे यांनी दिली. वाघ यांच्या घराजवळ लावलेल्या पिंजऱ्यात ३१डिसेंबर २०२५ ला देखील एक बिबट्या जेरबंद केला होता. मागील काही दिवसांत याच ठिकाणी सोमवारी (ता. १९) पकडलेला हा चौथा बिबट्या आहे.
मयूर वाघ हे सकाळी शेतात काम करत असताना त्यांना पिंजऱ्यात बिबट्या जेरबंद झाल्याचे समजले त्यांनी घटनेची माहिती वनविभागाला कळविल्यानंतर वनविभागाचे ज्ञानेश्वर साळुंखे व जुन्नर बिबट रेस्क्यू टीम घटनास्थळी दाखल झाली होती. तर बिबट्याला पाहण्यासाठी परिसरातील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. मयूर वाघ यांनी सांगितले की, सकाळी बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाल्याचे समजल्यानंतर आम्ही पिंजऱ्याजवळ गेलो असता बाजूच्या उसात एक मोठी बिबट मादी आमच्या निदर्शनात आली. आमच्या परिसरात बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात आलेली नाही. काकडपट्टा शिवारात बिबट्यांची संख्या वाढलेली असून वनविभागाने पिंजऱ्यांची संख्या वाढवावी. यापूर्वी तीन बिबटे पकडल्यानंतर देखील बिबट्यांची संख्या कमी होताना दिसत नाही.’’ शेतकरी विलास पवार यांनी सांगितले की, ‘‘मयूर वाघ यांच्या घराच्या जवळ अनेक बिबटे असून त्यांची लहान मुले देखील याठिकाणी असतात त्यांच्या घराच्या दरवाजाला यापूर्वी बिबट्याने धडका देखील दिल्या आहेत. जर बिबट्याने मुलांवर हल्ला केला तर त्याला जबाबदार कोण राहणार वनविभागाने बिबट्यांचा लवकरात लवकर बंदोबस्त करावा.’’ वनविभागाचे ज्ञानेश्वर साळुंखे यांनी सांगितले की, ‘‘जेरबंद झालेला बिबट ही चार वर्षांची मादी असून तिला माणिकडोह येथील बिबट निवारा केंद्रात नेण्यात आले आहे.’’
