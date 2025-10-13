विमानतळ प्रकल्पबाधितांची पवारांकडे धाव
पारगाव मेमाणे, ता. १३ : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पबाधित गावातील शेतकरी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी संवाद साधून आपली कैफियत मांडणार आहेत. बुधवारी (ता. १५) दुपारी खानवडी येथील महात्मा फुले स्मारकात ही बैठक होणार आहे.
पुरंदर विमानतळाबाबत 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या संमती असल्याचा दावा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून केला जात आहे; मात्र शासन पेपरबाजी करत असून स्थानिक शेतकऱ्यांनी संमती दिली नाही. केवळ खासगी गुंतवणूकदार व व्यापाऱ्यांनी संमती दिली, असा दावा प्रकल्पबाधित गावातील शेतकरी करत आहेत. त्यामुळे पुरंदर विमानतळाबाबत उलटसुलट चर्चा होते आहे. कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, वनपुरी, उदाचीवाडी, खानवडी येथील नियोजित तीन हजार एकर क्षेत्रातील शेतकरी राजी झाले असून पारगाव येथील शेतकरीही तयार आहेत असे सांगितले जाते. मात्र, संवादासाठी शेतकऱ्यांकडे आलेल्या शासकीय भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या समोरच शेतकऱ्यांनी तोंड झोडून घेतले. आमचा विरोध आहे जबरदस्ती केल्यास फाशी घेऊ असे सांगत खिशातील दोरी प्रसार माध्यमांसमोर दाखविली आहे.
या पार्श्वभूमीवर शरद पवार व शेतकरी यांच्यातील बैठक अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार असून यात काय चर्चा होते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवर योग्य पर्याय काढण्याबाबत शरद पवार यांचा लौकिक असून विमानतळाच्या प्रश्नावरही तेच अधिकारवाणीने बोलू शकतात. सात गावांतील शेतकऱ्यांनी आवर्जून उपस्थित राहावे, असे आवाहन पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य दत्तात्रेय झुरंगे यांनी केले आहे.
