पारगाव मेमाणे, ता. ३० : पारेश्वर ग्रामदैवताची वार्षिक यात्रा व श्रीरामनवमीनिमित्त पारगाव मेमाणे (ता. पुरंदर) ग्रामस्थांनी विविध धार्मिक, सांस्कृतिक उपक्रम आयोजित केले होते.
प्रारंभी रामजन्मोत्सवानंतर पारेश्वर भजनी मंडळाचा भजनाचा कार्यक्रम झाला. ग्रामस्थांनी जल्लोषात पारेश्वर प्रासादिक भजनी भारुड मंडळाचे छबिन्यासह स्वागत केले. अखंड हरिनाम सप्ताहासाठी ग्रामस्थांनी सव्वादोन लाख रुपये, क्रीडा मैदानासाठी एक लाख ६० हजार रुपये दिले.
केंद्रप्रमुख परीक्षेत यश मिळवल्याबद्दल रवींद्र व दत्तात्रेय परशुराम मेमाणे यांचा तर गावच्या शैक्षणिक संकुलास भरघोस निधी मिळवून दिल्याबद्दल मुख्याध्यापक हनुमंत पवार यांचा ग्रामस्थांच्यावतीने सन्मान करण्यात आला. माजी आमदार स्व. माधवराव मेमाणे यांचा परिवार, राघोबाचा वाडा यांच्यावतीने भाविकांना भोजन देण्यात आले. अनिल रोहीदास मेमाणे यांनी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली.
गुढीपाडव्यापासून पारेश्वर मंदिरात शिवलिंगावर धारेचा कार्यक्रम सुरू होता. श्रींच्या पालखीची ग्रामप्रदक्षिणा झाली. यावेळी आयोजित केलेल्या छबिना स्पर्धेस प्रतिसाद मिळाला. २१ पारंपरिक ढोल लेझीम संघांनी सहभाग नोंदविला. यात्रेनिमित्त मुंबईला स्थायिक झालेले पारगावचे ग्रामस्थ शंभर वर्षांपासून पारंपारिक भारुड सादर करतात. यावेळीही सादर केलेल्या पौराणिक कथेस दाद मिळाली.
यात्रेनिमित्त आयोजित कुस्त्यांचा जंगी आखाड्यात रितेश मुळीक , प्रतीक जगताप, रघुनाथ जगताप व अक्षय कामठे या पुरंदर केसरी मल्लांच्या शेवटच्या कुस्तीला ५२ हजार रुपयांचा इनाम देण्यात आला.
खजिनदार लक्ष्मण गायकवाड, माजी विस्ताराधिकारी पांडुरंग मेमाणे, विठ्ठल मेमाणे आदींनी नियोजन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.