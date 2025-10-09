‘दिलीप सोनिगरा ज्वेलर्स’ची बंपर ऑफर ठरतेय आकर्षण
चाकण, ता. ९ : येथे नव्या शोरूमच्या उद्घाटनानंतर दिलीप सोनिगरा ज्वेलर्सने जाहीर केलेल्या सुपर बंपर ऑफरला ग्राहकांकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. खास आकर्षण म्हणून थार गाडी आणि बुलेट शोरूमच्या बाहेर प्रदर्शित केल्या असून, या नव्या सेल्फी पॉइंटवर ग्राहक उत्साहात सेल्फी काढताना दिसत आहेत.
दिलीप सोनिगरा ज्वेलर्सने चाकण (ता. खेड) येथे नवीन शोरूमचे उद्घाटन केले आहे. त्यांनी ग्राहकांसाठी खास ऑफर देखील आणल्या आहेत. थार गाडी आणि बुलेट ग्राहकांचे आकर्षण ठरत आहे. २५ हजार रुपयांच्या २२ कॅरेट सोन्याचे दागिने खरेदीवर आणि १० हजार रुपयांच्या चांदी दागिने खरेदीवर ग्राहकांना प्रत्येकी एक कुपन मोफत मिळणार आहे. या कुपनातून भाग्यवान ग्राहकांना ५ बुलेट, ५५ इतर बक्षिसे आणि १ थार गाडी जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. ५ सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या या ऑफरला पहिल्या टप्प्यातच ग्राहकांचा प्रतिसाद मिळाला आहे.
दिवाळी सणानिमित्त दिलीप सोनिगरा ज्वेलर्सच्या नव्या शोरूममध्ये डायमंड आणि अँटिक दागिन्यांचे मोहिनी कलेक्शन आहे. पारंपारिक दागिन्यांबरोबर टेम्पल, अँटिक आणि डायमंड दागिन्यांची व्हरायटी पाहायला मिळते. सोने खरेदीसाठी आणि सुपर बंपर ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी विशाल कॅपिटल, रिलायन्स सुपर मार्ट शेजारी, पुणे- नाशिक महामार्ग, चाकण येथे भेट द्यावी, असे आवाहन पेढीचे ज्येष्ठ संचालक दिलीप सोनिगरा आणि युवा संचालक करण सोनिगरा यांनी ग्राहकांना केले.
