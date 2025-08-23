आता आरक्षणाकडे डोळे
पुणे, ता. २३ : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींची अंतिम प्रभाग रचना शुक्रवारी जाहीर होताच राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. इच्छुक उमेदवार आता उघडपणे कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेऊ लागले असून, गाठीभेटींचा धडाका सुरू झाला आहे. मात्र, आरक्षणाच्या अंतिम घोषणेची अद्याप प्रतीक्षा असल्याने अनेकांनी पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरणे टाळले आहे.
प्रभाग रचना निश्चित झाल्यानंतर अनेक इच्छुकांनी आपल्या ताकदीचा अंदाज बांधण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः मोठ्या गटांतील दिग्गजांपासून ते पहिल्यांदाच राजकारणात उतरणाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्याच हालचालींना वेग आला आहे. जिल्हा परिषद सदस्य होण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी गावोगावी कार्यकर्त्यांच्या बैठकांना सुरुवात केली आहे. या बैठकीत स्थानिक पातळीवरील मतदार संघटन बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. जिल्हा परिषद सदस्य होण्यासाठी इच्छुक कुटुंबातील सदस्य आता सक्रिय झालेले दिसत आहेत. काही ठिकाणी इच्छुक उमेदवारांनी स्वतः सोबतच कुटुंबातील सदस्यांना विविध शुभेच्छांच्या फलकावर आणले आहे. जेणेकरून गट, गण महिला आरक्षण राखीव झाला तरी घरातील सदस्यांनाच निवडणूक लढवता येईल.
दरम्यान, आरक्षणाची टांगती तलवार अजूनही अनेकांच्या डोक्यावर आहे. गट आरक्षित झाल्यास अगोदरचा खर्च वाया जाईल, या भीतीमुळे काहींनी सुरुवात सावधगिरीने करण्यावर भर दिला आहे. अंतिम आरक्षण जाहीर होईपर्यंत काहींनी अजूनही सावधगिरी बाळगलेली असली तरी सर्वसाधारण वातावरण मात्र निवडणुकीच्या रणधुमाळीकडे झुकले आहे. गावोगावी चर्चा सुरू झाल्या आहेत, तर मतदारही आपल्या प्रभागातील समीकरणांचा अंदाज घेत आहेत.
इच्छुकांकडून बॅनरबाजी
महायुतीमधील आणि महाविकास आघाडीतील पक्ष एकत्र निवडणूक लढवतील की वेगवेगळी याबाबत अद्याप कुठलीही स्पष्टता आलेली नाही. मात्र, कार्यकर्त्यांच्या बैठका, मेळाव्यांमध्ये नेतेमंडळींकडून वारंवार स्वतंत्र निवडणूक लढविण्याचे भाष्य केले जात आहे. परिणामी आपल्याला यावर्षी संधी मिळणार, या अपेक्षेने अनेक तरुणांकडून तयारीवर भर दिला जात आहे. कुठल्या ना कुठल्या पक्षाकडून संधी मिळेल, या हेतूने इच्छुक सध्या कुठल्याही पक्षाच्या चिन्हाशिवाय बॅनरबाजी करत आहेत.
राजकीय पक्षांच्या रणनीतीला गती
गट आणि गण रचनेनंतर राजकीय पक्षांनीही आपल्या धोरणांना वेग दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या प्रमुख पक्षांच्या स्थानिक पातळीवरील नेत्यांनी बैठकांना सुरुवात केली आहे. संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी, गटबाजी तसेच स्थानिक पातळीवरील नाराजी यांचा अंदाज घेण्याचे काम सुरू आहे. ग्रामीण भागातील मतदारसंघात कोणता पक्ष आपले वर्चस्व प्रस्थापित करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.