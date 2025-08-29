पीएमआरडीएच्या दहा अग्निशमन केंद्रांसाठी जागा शोधप्रक्रियेला गती
‘पीएमआरडीए’च्या दहा अग्निशमन केंद्रांसाठी जागा शोधप्रक्रियेला गती
- दोन तीन पर्यायांचा होतोय विचार; १५ दिवसांत तीन जागानिश्चितीची अपेक्षा
पिंपरी, ता. २९ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत वाढत्या लोकसंख्येसोबतच नागरी वसाहतींचा वेगाने विस्तार होत आहे. त्यामुळे अग्निशमन यंत्रणेची वाढती गरज लक्षात घेऊन ‘पीएमआरडीए’ने दहा नवीन अग्निशमन केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, उरुळी कांचन येथील जागा ताब्यात घेण्यात आली आहे. पुढील १५ दिवसांत आणखी दोन ते तीन ठिकाणी जागा ताब्यात येण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
अग्निशमन केंद्रांसाठी योग्य ठिकाणांची मागणी प्रशासनाने पूर्वीच केली होती. या आवाहनाला प्रतिसाद देत विविध गावांमधून काही जागांची यादी ‘पीएमआरडीए’कडे आली आहे. प्राप्त झालेल्या यादीतील जागांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्या जागा अग्निशमन केंद्र उभारणीसाठी योग्य आहेत की नाही, याची तपासणी केली जाईल. पाहणीनंतरचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला जाईल आणि नंतर जागा ताब्यात घेण्याचा निर्णय होईल. पहिल्या टप्प्यात हवेली तालुक्यातील औताडे हांडेवाडी, मांजरी, वडाचीवाडी, उरुळी कांचन, मावळ तालुक्यातील कान्हे व पाटण, दौंड तालुक्यातील केडगाव, खेड तालुक्यातील येवलेवाडी, पुरंदर तालुक्यातील दिवे तसेच शिरूर तालुक्यातील शिक्रापूर येथे अग्निशमन केंद्रे उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या सर्व ठिकाणी औद्योगिक वसाहती, महामार्ग, तसेच दाट लोकसंख्या असल्यामुळे अग्निशमन केंद्रांची उभारणी गरजेची मानली जात आहे.
दरम्यान, ‘पीएमआरडीए’ क्षेत्र झपाट्याने विकसित होत असताना वाढत्या आगीच्या दुर्घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा आवश्यक असल्याचे वारंवार अधोरेखित केले जात होते. याच पार्श्वभूमीवर या केंद्रांच्या उभारणीला गती मिळत असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. विशेषत: अलीकडच्या काळात उंच इमारती, औद्योगिक प्रकल्प आणि व्यापारी संकुले वाढल्याने अग्निशमन सेवेला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.प्रशासनाच्या माहितीनुसार, प्रत्येक केंद्रात अत्याधुनिक अग्निशमन वाहने, आवश्यक उपकरणे तसेच प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. ग्रामीण व उपनगरांमध्ये आगीसारख्या दुर्घटना घडल्यास तातडीने मदत पोहोचावी, यासाठी ही केंद्रे मोठी भूमिका बजावतील.
कोट :
जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. काही जागांबाबत यादी प्राप्त झाली आहे. प्रत्यक्ष पाहणी करत आहोत. अग्निशमन केंद्रासाठी जागा अनुकूल आहे का, याची तपासणी होत आहे. त्यानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल. १५ दिवसांत दोन ते तीन जागा ताब्यात येतील, अशी अपेक्षा आहे.
- देवेंद्र पोटफोडे, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, पीएमआरडीए.
