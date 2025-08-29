माजी आमदार अशोक पवार
कामाचा सातत्याने पाठपुरावा
अशोकबापू पवार हे राजकीय नेते म्हणून जेवढे कर्तृत्ववान आहेत, तेवढेच ते एक उत्तम प्रशासक म्हणूनही क्रियाशील आहेत. विकासकामांची पुरेपूर जाण असलेल्या बापूंना रचनात्मक कामांबाबत बारीक- सारीक माहिती असते. एखादे विकासाचे काम हाती घेतल्यानंतर ते सातत्याने त्या कामाचा पाठपुरावा करतात. शिरूरची न्यायालय इमारत असो की शहरातील मुख्य प्रशासकीय कार्यालयाची अद्ययावत चार मजली इमारत असो, पंचायत समितीची इमारत असो की नव्याने उभारलेले शिरूर बसस्थानक असो. या सर्व इमारतीच्या उभारणीपासून बापूंनी सातत्याने पाठपुरावा करताना प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी किमान वीस ते पंचवीस वेळा व्हिजिट केली असेल.
शिरूरला आले म्हणजे केवळ दौरा असे न करता प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी जायचे, संबंधित अधिकाऱ्याला बोलावून त्या कामाची फाइल परत परत तपासायची, काही खास विश्वासातील कार्यकर्त्यांना कामावर लक्ष ठेवण्याची सूचना देऊन, काम कुठवर आले आहे याची खातरजमा करून मगच पुढच्या कामाला जायचे, अशी त्यांची खासियतच आहे. त्यामुळेच त्यांच्या कारकिर्दीत झालेली कामे रचनात्मकदृष्ट्या भव्य, भक्कम आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेची साक्ष देणारी ठरली आहेत.
